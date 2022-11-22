T1聯盟／球迷憂霍華德受傷想家？ 魔獸親自發文：我愛台灣

上週引燃國體大漢堡館的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），在兩場比賽中展現他過人拼勁，率領雲豹拿下一勝一負，他個人更是打出頂級數據，但兩場比賽上場超過90分鐘，造成身體極大負擔，昨天就傳左膝

2022-11-22 11:16