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T1聯盟／球迷憂霍華德受傷想家？ 魔獸親自發文：我愛台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
霍華德IG發文表示自己很愛台灣，破除網友稱他想回家的傳言。 中央社
霍華德IG發文表示自己很愛台灣，破除網友稱他想回家的傳言。 中央社

上週引燃國體大漢堡館的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），在兩場比賽中展現他過人拼勁，率領雲豹拿下一勝一負，他個人更是打出頂級數據，但兩場比賽上場超過90分鐘，造成身體極大負擔，昨天就傳左膝不適，醫療團隊為求謹慎建議他休息兩週，也讓不少球迷擔心他會不會因為受傷，就開始想家了。

不過球迷的擔憂顯然是多慮，霍華德晚上就在IG發文說道：「我愛我的隊伍、我愛我的粉絲、我愛這裡的比賽、我愛台灣。」更`是放上中華民國國旗，另外還有一段穿著超人衣服的小朋友替他加油影片，此文一發也安定了粉絲的心，底下還有台灣網友留言直說魔獸儼然成為台灣代言人。

魔獸來台的效應不只帶動場邊票房，YT直播11/19破了30萬，11/20依然也還有22萬，電視台的收視率也是飆升，現在大家都祝福霍華德能夠好好養傷，傷癒後強勢回歸賽場，繼續帶給球迷一場場的好比賽，跟能夠近距離看準名人堂球星的風采。

粉絲 直播 團隊

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