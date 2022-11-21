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T1聯盟／力抗霍華德 太陽洋將艾倫：沒有與比這更棒的事

聯合新聞網／ 綜合報導
台中太陽洋將艾倫(右)，與霍華德參與貴賓開球。 T1聯盟提供
台中太陽洋將艾倫(右)，與霍華德參與貴賓開球。 T1聯盟提供

桃園雲豹洋將霍華德在昨日對陣台中太陽的比賽中，繳出23分9籃板、10助攻連兩日準大三元的表現，但球隊仍不敵對手終場就以94:103輸給太陽隊，賽後台中太陽的洋將艾倫也在IG發文分享自己對陣「魔獸」的心得。

艾倫昨日在禁區力抗霍華德的情況下，打出19分8籃板的表現，而賽後他也發文貼出自己與霍華德在場上對戰的照片，並寫下「今晚與你對抗是場很猛的對決，尊敬你！」、「在這個世界上，沒有什麼是比跟偶像對決還要更好的事情。」而霍華德也在下方留言寫下，「好樣的兄弟」給予回應。

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