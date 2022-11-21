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T1聯盟／「魔獸」效應 楊恩喊話想和霍華德同隊打球

中央社／ 台北21日電
巫師隊時期的楊恩(Nick Young)。
巫師隊時期的楊恩(Nick Young)。

魔獸霍華德Dwight Howard）加盟桃園雲豹後，前NBA球員楊恩（Nick Young）也喊話想繼續打球，希望與霍華德同隊，雲豹球團則表示，很開心霍華德的旋風讓世界都看到，會持續努力打造球隊。

台灣籃壇史上最大咖的洋將、「魔獸」霍華德，生涯8度入選NBA全明星賽，在NBA奮戰18個球季，近日披上台灣職籃T1聯盟桃園雲豹戰袍，前2戰都繳出「準大三元」的成績，且平均出賽逾45分鐘，場均得分30.5分、17籃板、9.5助攻。

霍華德效應除了引發外媒關注，也拉抬所屬T1聯盟知名度，而前NBA球員楊恩今天在推特發文並標註霍華德，「我想要繼續打球，我可以跟你同隊嗎」。

對於楊恩的喊話，雲豹球團回應，很開心霍華德的旋風讓世界都看到，「我們會持續努力打造球隊，在聯盟規範下操作，有自己的建制跟文化」。

後衛楊恩2007年NBA選秀在第一輪第16順位被華盛頓巫師隊選中，曾效力於洛杉磯快艇、費城76人、洛杉磯湖人、金州勇士、丹佛金塊，NBA生涯出賽720場，場均11.4分，2籃板、1助攻。

不過，楊恩最近一次在NBA出賽已是2018-2019年賽季，那年他在金塊僅出賽4場，今年已邁入37歲的他，還能保有多少實力則是未知數。

T1聯盟 魔獸 霍華德 Dwight Howard

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