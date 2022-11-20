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T1聯盟／勁裝出席記者會秀肌肉 霍華德：喜歡台灣不想回家

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
霍華德穿著黑白背心出席記者會。記者曾思儒／桃園攝影
霍華德穿著黑白背心出席記者會。記者曾思儒／桃園攝影

來台的第2場比賽，桃園雲豹隊的「魔獸」霍華德再度繳出「準大三元」的23分、10助攻、9籃板數據，儘管球隊浪費最多14分領先，以94：103遭台中太陽隊逆轉，他賽後記者會不改幽默個性，除強調球隊會漸入佳境，還拿麥克風開玩笑，更高喊喜歡台灣，不想回到美國。

昨天出賽48分鐘的霍華德，今天又上場42分58秒，全場21投8中的他承認身體還要適應密集上場，加上上半場和隊友相撞後感覺到疲勞，但還是想幫助球隊拿下勝利，「也謝謝教練寶寶(劉嘉發教練)，相信我。」

穿著黑白背心出席記者會的霍華德，動作稍大就會露出結實的胸肌和腹肌，他回答問題時發現麥克風沒聲音，還俏皮用手指輕敲麥克風多下，心情沒受輸球太大影響。

霍華德提到，在NBA經歷18個球季，來到台灣是很的福分，球隊還需要成長，目前也才打2場球，會再幫雲豹球員進入狀況，個人也希望台灣籃球能成長，他很喜歡寶島，「我很感謝能到這邊，不想回家了！」

昨天傳出9助攻的霍華德，今天再有10助攻演出，助攻數和NBA時期有顯著成長，他強調雲豹非個人球隊，不想每球都自己出手，對隊友們也很有信心，我想確認可以幫助到他們，學習隊友打球習性，去相信隊友，期待看到他們成長。」

雲豹下周要作客台中，霍華德也期待造訪寶島不同城市，除和不同球迷碰面，也是讓自己隊友有更多被關注的機會。

霍華德穿著黑白背心出席記者會。記者曾思儒／桃園攝影
霍華德穿著黑白背心出席記者會。記者曾思儒／桃園攝影

桃園雲豹 霍華德

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