T1聯盟／霍華德效應 秘書長張樹人：雲豹成最好示範

中央社／ 台北20日電
霍華德效應，國體大連兩天滿場。 桃園雲豹提供
霍華德效應，國體大連兩天滿場。 桃園雲豹提供

「魔獸」霍華德加盟桃園雲豹，台灣職籃T1聯盟秘書長張樹人今天表示，雲豹隊成為最好的示範，各隊現在都希望能找更好的球員來台，以及積極將主場周邊做得更完整。

台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德（DwightHoward）披上桃園雲豹戰袍，讓雲豹隊和T1聯盟曝光度大增，高人氣也反映在票房數字，雲豹隊前4場主場、合計6萬張門票在短短10分鐘內就銷售一空。

雲豹隊今天在主場國體大出戰台中太陽，張樹人賽前接受媒體聯訪時表示，「魔獸」帶來的效應超乎預期。他坦言，私底下曾與各隊討論過，即使可以找到NBA現役球員來台，甚至比霍華德更能主宰球場，但霍華德展現的親和力或魅力，沒有其他球員可以取代。

霍華德在台表現，也吸引外媒關注，張樹人認為，很多 國際媒體爭相報導「魔獸」比賽，「大家努力有被看見，這是我們覺得最開心的的事情」。

張樹人表示，雲豹隊成為T1其他球隊最好示範，各隊都想要找更好的球員來台，並將主場周邊做得更完整，他舉例，台中太陽也規劃修繕主場，台南台鋼獵鷹也有意在台南高鐵站附近另覓更大場館，以容納更多球迷。

桃園雲豹 霍華德

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