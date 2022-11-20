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T1聯盟／郭台銘、館長都來看魔獸！霍華德半場16分雲豹落後
魔獸霍華德（Dwight Howard）今天繼續在國體大體育館進行第二場比賽，繼昨天延長賽打敗新北中信特攻隊之後，今日對抗上季排名第二的強敵台中太陽，上半場霍華德攻下16分、5助攻全隊最佳表現，但雲豹遭到逆襲以51：54落後。這場賽事依舊全場爆滿，網紅館長及鴻海集團創辦人郭台銘一家人帶著老婆曾馨瑩和3名兒女都到場，來看魔獸表現。
霍華德雖昨天經歷延長賽打了超過47分鐘，今天先發登場的他仍是體力十足，接連低位單打、中距離跳投，在防守端也有送出麻辣鍋表現，還有一次接獲隊友傳球單手暴扣，攻下16分3籃板5助攻1阻攻。
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