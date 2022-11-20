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T1聯盟／台中太陽曝喜訊 「矮湯」湯瑪斯有意願明年3月來台

中央社／ 台北20日電
湯瑪斯 路透社
湯瑪斯 路透社

台中太陽總經理汪蔚傑先前曾透露接觸NBA球星湯瑪斯，他今天表示，湯瑪斯還在等待NBA機會，有意願在T1聯盟季後賽前一個月約明年3月份來台，目前還在持續接洽中，球隊屆時也會通盤考量。

前美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德（DwightHoward）披上台灣職籃T1聯盟桃園雲豹戰袍，掀起話題，也帶動雲豹隊人氣，台中太陽也有意願延攬NBA球星加盟。

台中太陽隊先前曾接觸後衛湯瑪斯（IsaiahThomas），總經理汪蔚傑今天賽前接受媒體聯訪時更新最新進度，他表示，湯瑪斯還在等待NBA機會，待NBA登錄期限截止，他相信屆時將會有不少球員願意到海外打球。

汪蔚傑透露，湯瑪斯已表達願意在T1聯盟季後賽開打前一個月來台，只能來台灣2個月，「他是願意來的，他沒有說不願意」。

汪蔚傑表示，目前仍持續接洽中，對於湯瑪斯提出的報價，屆時也會考量主場所剩場次以及行銷效果等因素進行評估。

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