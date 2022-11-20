T1聯盟／魔獸表現全能 太陽隊中鋒溫立煌期待對決

中央社／ 台北20日電
桃園雲豹超級洋將「魔獸」霍華德（中）。 中央社
桃園雲豹超級洋將「魔獸」霍華德（中）。 中央社

看到「魔獸」霍華德昨天加盟桃園雲豹首秀繳出38分、25籃板、9助攻，台中太陽隊中鋒溫立煌直呼很誇張，對於今天將對上霍華德，他坦言既期待又興奮，就按照球隊設定戰術執行。

生涯8度入選美國職籃NBA明星賽的中鋒霍華德（Dwight Howard）加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹，昨天在主場國體大首秀，繳出「準大三元」成績，率隊以120比115逆轉擊退新北中信特攻。

雲豹隊今天繼續在主場迎戰太陽隊，太陽隊昨天提前到場準備練球時，也見識到霍華德身手，太陽隊中鋒溫立煌賽前接受媒體聯訪時表示，霍華德在NBA生涯後期大多是做苦工，而來到T1聯盟不但執行擋拆、急停跳投以及在外線出手，讓他直喊很誇張，「（霍華德）以前在NBA沒做那麼多，比他巔峰時期還做更多」。

溫立煌指出，以往遇過在亞洲打球的洋將，沒有人有像霍華德一樣，同時具備身體條件和速度，「和以往看過洋將完全不同等級」。

談到今天將在場上對位霍華德，溫立煌坦言，既期待又興奮，所有內線球員要繃緊神經，「上球場我覺得也不用去害怕，就按照球隊設定戰術執行，想辦法限制他」。

面對霍華德，太陽隊前鋒蘇奕晉則抱持著平常心，他說，有空檔就會出手，「不能因為碰到他不敢投，被蓋（火鍋）就算了」。

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