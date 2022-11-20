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T1聯盟／魔獸炫風席捲全台 中國網友讚：現場氛圍和NBA有拚
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）昨（19）日迎在台首次登場，吸引滿場15000名球迷進場，面對新北中信特工拿下38分、25個籃板、9次助攻。這股「魔獸炫風」不只席捲台灣，中國網友也在微博上熱烈討論。
霍華德昨日在桃園雲豹主場國立體育大學體育館初登場，在一度落後25分的情況下，以一己之力逆轉戰局，最後在延長賽以120：115氣走中信特工，魔獸本場拿下38分、25個籃板、9次助攻及4個火鍋，差一點就完成「大三元」，讓現場球迷嗨爆。
本場次比賽除了吸引滿場15000名觀眾入場外，線上也聚集了至少25萬人同時在看「魔獸」，霍華德的好表現也讓美媒注意到，直呼太不真實。此外，魔獸效應也帶到中國，網友除了討論霍華德的表現，也關注到台灣看球的氛圍實在太好。
網友大讚霍華德「比魔術時期都厲害，3分、中投、從三分線持球變向突破、助攻、隔扣（隔著一個人進行扣籃），啥都來了」、「牛逼，打2K把所有數值調到99的感覺」，也有網友注意到台灣看球的氣氛很好，直呼「這聯賽氛圍和包裝，CBA分明是業餘的」、「現場氛圍和NBA有一拚」。
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