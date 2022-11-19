T1聯盟／霍華德喊話安東尼、湯瑪斯 台灣很好一起來吧

今天首度披上T1桃園永豐雲豹戰袍亮相的超級球星霍華德，似乎並不介意扮演說客角色，當被問到是否會推薦更多NBA的球星來台灣打球，他喊話：「Come on（來吧）。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天在國立體育大學綜合體育館舉行主場開幕戰，這也是霍華德（Dwight Howard）披上雲豹戰袍後的首戰，他全場轟下38分、25籃板與9助攻與4阻攻的全能數據，率隊120比115逆轉擊敗新北中信特攻。

霍華德加盟雲豹後，不僅成功拉抬T1人氣，也帶來更多話題，台南台鋼獵鷹與台中太陽也都表態希望爭取NBA頂級球星來台，人選則包括「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與「矮湯」湯瑪斯（IsaiahThomas）等。

今天比賽結束後，霍華德被問到會不會建議這些球星一起來台灣打球，他表示，這當然是好事，「這些人若能來台灣，就可以帶動這個聯盟的強度提升。」

霍華德並強調，從他下飛機的那一刻起到現場，台灣的一切都讓他覺得非常棒，因為無論是這裡的球迷還是文化都很棒，「能在這裡打球，是我的榮幸。」

霍華德表示，過去這些NBA球星，大家只能透過電視欣賞這些球員的球技與風采，如果這些人也都願意來台，球迷就能親眼見證他們的實力。

至於去年曾入選NBA 75大球星的安東尼是T1球團點名網羅的人選之一，霍華德則認為，安東尼擁有一個璀璨的籃球生涯，如果他願意來台灣，肯定也會覺得很開心。