聽新聞
test
0:00 / 0:00

T1聯盟／霍華德喊話安東尼、湯瑪斯 台灣很好一起來吧

中央社／ 台北19日電
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）加盟T1聯盟桃園永豐雲豹首秀，展現NBA等級的宰制力，繳出38分、25籃板、9助攻、4火鍋全能表現，並在場上秀肌肉炒熱氣氛。聯合報記者余承翰／攝影
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）加盟T1聯盟桃園永豐雲豹首秀，展現NBA等級的宰制力，繳出38分、25籃板、9助攻、4火鍋全能表現，並在場上秀肌肉炒熱氣氛。聯合報記者余承翰／攝影

今天首度披上T1桃園永豐雲豹戰袍亮相的超級球星霍華德，似乎並不介意扮演說客角色，當被問到是否會推薦更多NBA的球星來台灣打球，他喊話：「Come on（來吧）。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天在國立體育大學綜合體育館舉行主場開幕戰，這也是霍華德（Dwight Howard）披上雲豹戰袍後的首戰，他全場轟下38分、25籃板與9助攻與4阻攻的全能數據，率隊120比115逆轉擊敗新北中信特攻。

霍華德加盟雲豹後，不僅成功拉抬T1人氣，也帶來更多話題，台南台鋼獵鷹與台中太陽也都表態希望爭取NBA頂級球星來台，人選則包括「甜瓜」安東尼Carmelo Anthony）與「矮湯」湯瑪斯（IsaiahThomas）等。

今天比賽結束後，霍華德被問到會不會建議這些球星一起來台灣打球，他表示，這當然是好事，「這些人若能來台灣，就可以帶動這個聯盟的強度提升。」

霍華德並強調，從他下飛機的那一刻起到現場，台灣的一切都讓他覺得非常棒，因為無論是這裡的球迷還是文化都很棒，「能在這裡打球，是我的榮幸。」

霍華德表示，過去這些NBA球星，大家只能透過電視欣賞這些球員的球技與風采，如果這些人也都願意來台，球迷就能親眼見證他們的實力。

至於去年曾入選NBA 75大球星的安東尼是T1球團點名網羅的人選之一，霍華德則認為，安東尼擁有一個璀璨的籃球生涯，如果他願意來台灣，肯定也會覺得很開心。

安東尼 霍華德 雲豹 T1聯盟 Carmelo Anthony Dwight Howard

延伸閱讀

T1聯盟／霍華德亮相演出聯盟最大逆轉秀 全場高喊MVP

T1聯盟／魔獸霍華德首秀搶盡鋒頭 阿巴西51分成配角

T1聯盟／錯過機會助霍華德拿大三元 羅振峰坦言很抱歉

T1聯盟／首秀打48分鐘出手32次 霍華德：需重新適應比賽模式

相關新聞

T1聯盟／霍華德首秀38分25籃板準大三元 率雲豹大逆轉開胡

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天首度披上桃園永豐雲豹隊戰袍，在滿場1萬5000名主場球迷面前亮相，而他也...

T1聯盟／遭霍華德飆38分碾壓 曾文鼎：沒遇過的境界

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天進行來台首秀，就在出戰新北中信特攻隊的比賽中豪取38分、25籃板、9助攻...

職場縮影？魔獸T1首秀技壓全場 網揪這點：完美詮釋台灣勞工

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今（19）日在T1聯盟首秀吸引大批球迷滿場觀賽，他以38分、25籃板、9助攻的準大三元成績，成為今日雲豹逆轉勝的關鍵球員。 不過，有鄉民看完球賽後，在

T1聯盟／首秀打48分鐘出手32次 霍華德：需重新適應比賽模式

T1聯盟桃園永豐雲豹隊今天在主場迎接開幕戰與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟首秀，身為台灣籃壇史上最大咖...

圖輯／霍華德首秀展現NBA等級宰制力 雲豹延長賽逆轉勝特攻

T1聯盟桃園永豐雲豹今天在國體大舉行主場開幕戰，也是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台加盟後的首秀，吸引滿...

T1聯盟／霍華德喊話安東尼、湯瑪斯 台灣很好一起來吧

今天首度披上T1桃園永豐雲豹戰袍亮相的超級球星霍華德，似乎並不介意扮演說客角色，當被問到是否會推薦更多NBA的球星來台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。