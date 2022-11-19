職場縮影？魔獸T1首秀技壓全場 網揪這點：完美詮釋台灣勞工

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今（19）日在T1聯盟首秀吸引大批球迷滿場觀賽，他以38分、25籃板、9助攻的準大三元成績，成為今日雲豹逆轉勝的關鍵球員。

不過，有鄉民看完球賽後，在PTT發文直言「魔獸是不是佐證了在台灣『能者過勞』」？」他形容台灣職場中，所有工作最後都會交給有能力的人負擔，「其他廢物同事爽爽過，甚至有機會雞犬升天」。

回顧霍華德今日初登板的亮眼表現，原PO戲稱「他從一號打到五號，所有細節親力親為，看起來非常操勞」，宛如台灣職場文化。這位網友的言論拋出後引起許多球迷熱議，不少人認同附和，「還蠻寫實的…」、「完美詮釋台灣勞工」、「台灣老闆要員工領一份薪水做兩人工作」、「1打9打全場，有夠血汗」。

但也有人評析霍華德轉戰台灣球壇的條件，認為「這就是6萬和600萬的差別」、「領多少錢、做多少事，很合理～不過重點還是希望能提升台灣籃壇」，更有人喊罵「（拿）20萬美金（約622萬台幣）才打30分，薪水小倫（PTT用語，一般用來形容表現不如其身價的運動員）」、「他根本沒出力，都輕鬆打」、「上半場（對手）能一直拿分也是因為他防守都擺爛」。