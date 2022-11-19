T1聯盟／霍華德首秀38分25籃板準大三元 率雲豹大逆轉開胡

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天首度披上桃園永豐雲豹隊戰袍，在滿場1萬5000名主場球迷面前亮相，而他也展現NBA等級的宰制力，全場猛轟38分、25籃板、9助攻，其中包括第四節上演一次精采的轉身雙手爆扣，幫助雲豹在延長賽以120：115擊敗來訪的新北中信特攻隊。

帶著8度入選NBA明星賽的光環，台灣籃壇史上最大咖的洋將霍華德今天在雲豹主場上演來台首秀，儘管首節他在進攻端並沒有太多發揮空間，不過開賽後第一球他就助攻給隊友盧捷閔投進三分球，並且在首節就有兩記麻辣鍋演出，展現NBA年度最佳防守球員的身手。

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（左二）在T1聯盟桃園永豐雲豹主場加盟首秀，上半場打完球隊落後，他繼續激勵隊友。記者余承翰／攝影

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（左二）在T1聯盟桃園永豐雲豹主場加盟首秀，他持球時突破包夾上籃。記者余承翰／攝影

而第二節開始霍華德也轉入進攻模式，單節兩度完成「三分打」，上半場個人就有11分、7籃板、5助攻的演出，不過作客的特攻「黑豹」阿巴西今天更是火力全開，上半場一人就拿下33分，幫助特攻取得72：51的大幅領先。

下半場霍華德持續在進攻端開砲，幫助雲豹在該節倒數階段追到僅剩10分差距，第四節他更是以一記三分球為球隊開局，且在隊友進攻陷入瓶頸的情況下，他更是多次示意單打，包括在第四節剩下7分鐘時，上演一次轉身後的雙手爆扣，隨後再補上一記三分球，幫助雲豹追到9分差距。

第四節最後29秒，霍華德在籃下抓下進攻籃板後拿下關鍵兩分，雲豹追到2分差距，隨後羅振峰更是在鄭瑋被阿巴西賞了一記火鍋後，跟進補進追平兩分，兩隊在比賽最後16秒回到105：105平手，而特攻正規賽最後一波進攻，霍華德更是直接賞給林韋翰火鍋，將比賽帶入延長賽，而他也搖搖右手食指，讓全場氣氛沸騰。

延長賽雲豹靠著羅振峰與霍華德的罰球接連取分，而在霍華德罰球時全場更是響起「MVP」歡呼聲，隨後他又與鄭瑋完成一次空中接力爆扣，幫助雲豹取得5分領先，儘管特攻一度追到2分差距，但雲豹羅振峰隨後連得7分澆熄特攻反撲氣燄，最終雲豹就以5分差距帶走勝利。