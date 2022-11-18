T1聯盟／霍華德明天首秀先發亮相 目標拿勝

T1桃園永豐雲豹明天將在主場國立體大進行主場開幕戰，總教練劉嘉發表明霍華德將先發亮相，而這名超級球星被問到首戰目標，他表示個人數據不重要，因為最重要的是：「勝利。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，日前簽下生涯共8度入選NBA美國職籃明星賽的頂級中鋒霍華德（Dwight Howard），也成為台灣籃壇近來最夯話題，明天下午4時30分，雲豹將在主場迎戰新北中信特攻，挑戰本季首勝。

霍華德今天中午在主場國立體大綜合體育館（俗稱漢堡館）進行團隊訓練，總教練劉嘉發被問到，霍華德明天比賽是否會先發亮相，他開玩笑說：「如果沒讓他先發，你覺得我能走得出體育館嗎。」

霍華德在進行投籃訓練時，不但和隊友開玩笑，也會透過比賽的方式增加訓練專注力，當訓練告一段落，他也接受現場大批媒體聯訪。

由於新北中信特攻總教練李逸驊已放話，將全力限制霍華德首秀的得分，霍華德則不願多做回應，而被問到第一戰的得分、籃板等數據目標時，他說：「得幾分、抓幾個籃板並不重要，最重要的是勝利、勝利、勝利。」

霍華德來到台灣後，似乎對於台灣美食非常著迷，除了逛夜市、吃小吃，也去著名的自助餐廳享用美食，有媒體問晚上還會不會出門溜達，他則展現敬業精神強調：「我哪裡都不會去。」

霍華德可創造外線更多機會 盧捷閔：只怕沒球投

T1桃園永豐雲豹本土射手盧捷閔今天表示，霍華德的加盟除提升球隊禁區戰力，也能創造外圍更多投籃空間，他開玩笑說：「我只擔心他籃下自己就解決了，外面根本拿不到球。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，明天下午4時30分，將在主場國立體大綜合體育館（俗稱漢堡館）進行主場開幕戰，迎戰本季來勢洶洶的新北中信特攻，這也將是台灣籃壇史上最大咖球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台首秀。

雲豹今天中午進行團隊訓練結束後，開放媒體進場採訪，話題也始終圍繞著霍華德，因為明天除了是他第一戰，也是全隊首度以「完成體」出賽。

本土主力射手盧捷閔直言，霍華德加入團隊後，禁區的籃板掌握度不僅可以提升，而且霍華德一旦在內線持球，恐怕沒人守得住他。

禁區有個活動籃板機在，對射手群來說出手應可更有信心，對此盧捷閔則妙回：「信心對我來說從來就不是問題，我擔心的是霍華德若抓到進攻籃板，他自己就解決了，我們在外面反而拿不到球。」

明天雲豹主場開幕戰，現場1萬5000張門票早已銷售一空，霍華德受訪時表示，明天將是一個重要的日子，無論是對支持他們的球迷，還是對他們來說都很重要，他也強調，透過這場比賽希望讓其他球隊知道：「今年我們不是開玩笑的。」