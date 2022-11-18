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WSBL／獨身從澎湖到台追夢 楊婉琳：辛苦但值得

聯合報／ 記者曾思儒／澎湖即時報導
馬公高中出身的電信女籃新秀楊婉琳（左）回到澎湖參加球隊活動，心情十分特別。記者曾思儒／攝影
馬公高中出身的電信女籃新秀楊婉琳（左）回到澎湖參加球隊活動，心情十分特別。記者曾思儒／攝影

高中雖參加馬公高中籃球隊，楊婉琳從沒想過未來會以籃球為業，今天她以中華電信女籃球員身份「回娘家」，踏上籃球生涯的起點，忍不住感嘆一切神奇安排。

「我高三的時候，電信女籃就有來澎湖辦活動，那時在練球，但知道這件事。」回憶這段往事的楊婉琳，身份是電信女籃一員，儘管去年和今年膝蓋兩度動刀，讓她WSBL出賽紀錄還是空白，但她預計月底就能加入球隊訓練，年底就可在熱身賽迎接籃球新旅程。

大學是佛光大學主戰班底，楊婉琳「代表作」就是兩年前4強賽和世新大學血戰到3度延長，她攻下全場最高27分，但有機會的致勝上籃卻「放槍」，錯失搶進冠軍戰的機會，但身手仍獲注意，去年WSBL選秀會獲得電信青睞，年初雖因膝蓋半月板受傷，動刀錯過菜鳥球季，她已走過低潮，準備好迎接新挑戰。

「左膝開了兩次刀，去年和今年，當時覺得，好像沒辦法再熱愛這運動。」楊婉琳不諱言懷疑過自己，但轉念一想，當年從澎湖之身一人，提著一咖行李到陌生的台灣，前往佛光大學時火車還坐錯站，到UBA打出身手、選秀會進入電信，不願幾年的辛苦被傷病打敗。

楊婉琳也分享一則溫馨故事，她今年膝蓋2度動刀，陷入小低潮期間，電信董事長還特別到宿舍關心她傷勢，讓還是新秀的自己又驚又喜；還練過田徑的她補充說，高中畢業後曾在澎湖科技大學半工半讀一年，是高中教練告訴她佛光女籃的招考資訊，才讓她決定離開家鄉。

「我也不知哪來的勇氣？」今天和電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」回到母校的楊婉琳笑說，當時熟識的人全在澎湖，到台灣等於從頭開始，實在是很艱辛的一段過程，「很辛苦，但辛苦的很值得。」

馬公高中出身的電信女籃新秀楊婉琳（前排右三）回母校分享經驗。記者曾思儒／攝影
馬公高中出身的電信女籃新秀楊婉琳（前排右三）回母校分享經驗。記者曾思儒／攝影

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