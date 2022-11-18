快訊

金正恩女兒首度露面！父女牽緊緊視察洲際彈道飛彈試射

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WSBL／電信公益活動訪菊島 原因有洋蔥

聯合報／ 記者曾思儒／澎湖即時報導
楊婉琳（中）和電信隊長潘姿吟（右）分享會暢談心路歷程。記者曾思儒／攝影
楊婉琳（中）和電信隊長潘姿吟（右）分享會暢談心路歷程。記者曾思儒／攝影

邁入第12年的中華電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」，今年3度造訪澎湖，選擇新秀楊婉琳的母校馬公高中進行「電信女籃回娘家」活動，中華電信基金會副執行長高世威透露，楊婉琳去年加入球隊卻因膝傷影響整季報銷，這次有機會回到她籃球的起點，希望能鼓勵這位乙級出身的新血，重燃籃球夢。

中華電信基金會於2011年起每年都舉辦「中華電信女籃愛與關巡迴公益活動」，足跡踏遍新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、宜蘭、澎湖等，近幾年也開啟「電信女籃到我家」、「電信女籃回娘家」系列活動，高世威提到，活動發想角度是以球員本身為出發，「奇緣才是重點，不是為了辦活動而辦活動。」

本身也是馬公高中校友的高世威分享說，球員身份一久，有時會忘記為何打球，「回娘家」活動陪著球員回到最初出發點，一起檢視過去，盼讓選手們找回最初熱愛籃球的初衷。

今天回到母校的楊婉琳，除和隊長潘姿吟一同分享籃球路的心路歷程，籃球訓練站也親自下場指導橘島的小球員，兩年來膝蓋兩度動刀的她感動說：「很有意義，沒想到會用這樣的身份回到這邊。」

潘姿吟也分享自己面對挫折的方式，她透露自己不會避免負能量的出現，但讓自己「復原」的速度愈來愈快，「負能量的代謝速度可以更快，從兩個月到現在可能花一天兩天就可以代謝掉。人生不可能當很完美的人，接受自己的不完美，每次挫折和失敗後擁抱全新的自己。」

下月「電信女籃回娘家」將前往台南太子國中，回到吳明臻、陳雅彤母校。

中華電信基金會副執行長高世威（中）代表贈球給馬公高中。記者曾思儒／攝影
中華電信基金會副執行長高世威（中）代表贈球給馬公高中。記者曾思儒／攝影
中華電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」，今年3度造訪澎湖，選擇新秀楊婉琳的母校馬公高中進行「電信女籃回娘家」活動。記者曾思儒／攝影
中華電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」，今年3度造訪澎湖，選擇新秀楊婉琳的母校馬公高中進行「電信女籃回娘家」活動。記者曾思儒／攝影

陳雅彤

延伸閱讀

八旬婦照顧視弱孫 學生志工「寒冬助老」上門打掃

中華電拚永續獲肯定 ESG成效奪13獎

籃球／台灣職籃再鎖定NBA球員！ 傳費里登是最新目標

籃球／台啤前進基隆友誼賽 蔡適應期待職業隊進駐基隆

相關新聞

T1聯盟／久等了！霍華德今首秀 「沒人能限制我」

T1聯盟桃園永豐雲豹隊將在今天於國體大體育館迎接主場開幕戰，也是「魔獸」霍華德來台加盟後的首場出賽，正式在球迷面前「開箱...

T1聯盟／霍華德明天首秀先發亮相 目標拿勝

T1桃園永豐雲豹明天將在主場國立體大進行主場開幕戰，總教練劉嘉發表明霍華德將先發亮相，而這名超級球星被問到首戰目標，他表...

WSBL／獨身從澎湖到台追夢 楊婉琳：辛苦但值得

高中雖參加馬公高中籃球隊，楊婉琳從沒想過未來會以籃球為業，今天她以中華電信女籃球員身份「回娘家」，踏上籃球生涯的起點，忍...

T1聯盟／特攻放話攔路 霍華德：只有自己能掌控自己

桃園永豐雲豹隊將在明天迎接主場開幕戰以及「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟首秀，對於近日開幕戰對手新北中信...

影／練球爆扣迎首秀 霍華德：今年雲豹不是開玩笑

T1聯盟桃園永豐雲豹將在明天迎接主場開幕戰，也是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的加盟首秀，而今天雲豹球團也...

WSBL／電信公益活動訪菊島 原因有洋蔥

邁入第12年的中華電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」，今年3度造訪澎湖，選擇新秀楊婉琳的母校馬公高中進行「電信女籃回娘家」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。