WSBL／電信公益活動訪菊島 原因有洋蔥

邁入第12年的中華電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」，今年3度造訪澎湖，選擇新秀楊婉琳的母校馬公高中進行「電信女籃回娘家」活動，中華電信基金會副執行長高世威透露，楊婉琳去年加入球隊卻因膝傷影響整季報銷，這次有機會回到她籃球的起點，希望能鼓勵這位乙級出身的新血，重燃籃球夢。

中華電信基金會於2011年起每年都舉辦「中華電信女籃愛與關巡迴公益活動」，足跡踏遍新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、宜蘭、澎湖等，近幾年也開啟「電信女籃到我家」、「電信女籃回娘家」系列活動，高世威提到，活動發想角度是以球員本身為出發，「奇緣才是重點，不是為了辦活動而辦活動。」

本身也是馬公高中校友的高世威分享說，球員身份一久，有時會忘記為何打球，「回娘家」活動陪著球員回到最初出發點，一起檢視過去，盼讓選手們找回最初熱愛籃球的初衷。

今天回到母校的楊婉琳，除和隊長潘姿吟一同分享籃球路的心路歷程，籃球訓練站也親自下場指導橘島的小球員，兩年來膝蓋兩度動刀的她感動說：「很有意義，沒想到會用這樣的身份回到這邊。」

潘姿吟也分享自己面對挫折的方式，她透露自己不會避免負能量的出現，但讓自己「復原」的速度愈來愈快，「負能量的代謝速度可以更快，從兩個月到現在可能花一天兩天就可以代謝掉。人生不可能當很完美的人，接受自己的不完美，每次挫折和失敗後擁抱全新的自己。」