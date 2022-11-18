T1聯盟／想看魔獸再貴都有人買！ 16.8萬元季票20分鐘完售

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台加盟T1聯盟桃園雲豹，造成台灣籃壇一陣瘋狂，桃園雲豹先前4主場6萬張門票都被秒殺，昨日公布要價16萬8千元的特種S區，限量70張，不到20分鐘全數一掃而空。

雲豹昨日公佈場邊第一排座位「特種S區」，限量70席季票，要價16.8萬元，還會贈送一張「霍華德親簽場邊椅」，今天早上9點開始採取專線電話搶購，根據雲豹表示，20分鐘就已完售。不過沒買到的球迷，還是能在每場賽前半小時購買每張5212元的特種S區門票，限量120席，購票者可獲贈一張實體紀念票。

另外，雲豹今天中午12點開賣的第二波主場預售票，價格全面調整，最便宜的「特種C區」票價，從原本的100元調漲至300元，另外特種A區從680元調至1500元；特種B區從350元調至980元。