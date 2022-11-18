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T1聯盟／「他在那裡就像喬丹」 魔獸逛夜市影片國外爆紅

聯合新聞網／ 綜合報導
霍華德很享受來到台灣的生活。 聯合報系資料照
霍華德很享受來到台灣的生活。 聯合報系資料照

前NBA球星「魔獸」霍華德Dwight Howard）加盟T1聯盟桃園雲豹後，一舉一動不僅受台灣民眾關注，連知名美國媒體《Bleacher Report》也在IG轉發霍華德造訪夜市的影片，吸引國內外超過27萬名網友按讚以及上千條留言。

在社群媒體Instagram擁有將近2000萬粉絲的美國媒體《Bleacher Report》，昨日貼出霍華德造訪夜市品嘗雞屁股的影片，並寫道：「霍華德喜歡台灣食物。」

關注霍華德的外國網友紛紛在貼文底下留言：「這個影片讓我很開心，他看起來真的很喜歡那裡」、「他在那裡就像喬丹（Michael Jordan），他不會再離開了」、「我真的很想念他，難以想像他不是75大球星」。

霍華德稍早也朝聖這篇文章，在留言區寫道，「那個雞屁股真的很棒！」

Dwight Howard 霍華德

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