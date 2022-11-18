聽新聞
test
0:00 / 0:00
T1聯盟／「他在那裡就像喬丹」 魔獸逛夜市影片國外爆紅
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1聯盟桃園雲豹後，一舉一動不僅受台灣民眾關注，連知名美國媒體《Bleacher Report》也在IG轉發霍華德造訪夜市的影片，吸引國內外超過27萬名網友按讚以及上千條留言。
在社群媒體Instagram擁有將近2000萬粉絲的美國媒體《Bleacher Report》，昨日貼出霍華德造訪夜市品嘗雞屁股的影片，並寫道：「霍華德喜歡台灣食物。」
關注霍華德的外國網友紛紛在貼文底下留言：「這個影片讓我很開心，他看起來真的很喜歡那裡」、「他在那裡就像喬丹（Michael Jordan），他不會再離開了」、「我真的很想念他，難以想像他不是75大球星」。
霍華德稍早也朝聖這篇文章，在留言區寫道，「那個雞屁股真的很棒！」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言