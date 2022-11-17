快訊

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

T1聯盟／霍華德攜40雙鞋來台 不怕萬一鞋壞買不到

中央社／ 台北17日電
桃園雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）。（桃園永豐雲豹提供）
桃園雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）。（桃園永豐雲豹提供）

洋將身材「高人一等」，手腳也都特別大，效力T1聯盟桃園永豐雲豹的超級球星「魔獸」霍華德，腳上球鞋是美規17號，這次來台他一共帶了40雙鞋，不擔心鞋壞買不到的窘境。

生涯共8度入選NBA美國職籃明星賽的霍華德（Dwight Howard），今年加盟台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，本週六將在主場國立體大綜合體育館開箱亮相，迎戰勁旅新北中信特攻，本季首秀共1萬5000張門票早已銷售一空，也展現他在台灣的高人氣。

雲豹總經理蘇翊傑表示，洋將通常腳的尺寸都特別大，在台灣市面上幾乎買不太到，因此都會特別囑咐洋將來台前多帶幾雙鞋，不過當他得知這次霍華德共帶了40雙鞋來台灣，他也嚇了一跳。

若以美規尺寸為標準，一般市面上球鞋的販售尺寸，普遍只賣到13號，像霍華德穿美規17號，在店家幾乎找不太到。

台灣籃壇也有不少本土球星也擁有一雙「大腳」，包括特攻明星中鋒曾文鼎，就是穿17號球鞋，而P.LEAGUE+聯盟新北國王本土一哥楊敬敏，也是穿美規15號。

據了解，這種「超大尺寸」球鞋，若以正常管道預訂，一般都得提前半年，否則就得上網客製，且還是得等待至少2個月，這次霍華德一口氣帶了40雙鞋來台灣，也讓球團安心不少，至少不用擔心萬一鞋壞掉，又買不到的狀況。

霍華德 雲豹 明星賽

延伸閱讀

T1聯盟／扛下雲豹主持棒 廖威廉：希望霍華德喜歡台灣

【重磅快評】世界怎跟得上台灣 魔獸怎蹭得上陳時中？

螢幕餵食超親民！ 「魔獸」霍華德來台狂吃夜市美食小吃 再開直播爽嗑龍蝦痛風火鍋

T1聯盟／百元看魔獸沒了 雲豹最便宜門票漲3倍

相關新聞

T1聯盟／想看魔獸再貴都有人買！ 16.8萬元季票20分鐘完售

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台加盟T1聯盟桃園雲豹，造成台灣籃壇一陣瘋狂，桃園雲豹先前4主場6萬張門票都被秒殺，昨日公布要價16萬8千元的特種S區，限量70張，不到20分鐘全數一掃而

T1聯盟／「他在那裡就像喬丹」 魔獸逛夜市影片國外爆紅

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1聯盟桃園雲豹後，一舉一動不僅受台灣民眾關注，連知名美國媒體《Bleacher Report》也在IG轉發霍華德造訪夜市的影片，吸引國內外

WSBL／電信公益活動訪菊島 原因有洋蔥

邁入第12年的中華電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」，今年3度造訪澎湖，選擇新秀楊婉琳的母校馬公高中進行「電信女籃回娘家」...

T1聯盟／想整季近距離看魔獸英姿 得掏16.8萬元

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹因「魔獸」霍華德加盟後門票水漲船高，球團今晚宣布明天上午9時開賣主場限量70席季票，票價高達...

HBL／預賽19日開戰 光復從「新」拚連霸

111學年HBL甲級預賽明天由男子組先點燃戰火，包括衛冕軍光復高中在內16支隊伍將齊聚新竹市立體育館，爭取下月高雄登場的...

T1聯盟／搶發魔獸財？雲豹特種S區季票賣破6位數高達16.8萬

NBA超級巨星「魔獸」霍華德加盟T1聯盟桃園雲豹隊，掀起台灣籃壇炫風，雲豹前4場主場門票也全部完售，今天球團再公布場邊季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。