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HBL／連霸淡商有女版魔獸？陳美莉妙回：背號不同

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
蕭豫玟（右）和教頭陳美莉一同合影。記者胡經周／攝影
蕭豫玟（右）和教頭陳美莉一同合影。記者胡經周／攝影

HBL女甲級霸主淡水商工111學年HBL將挑戰史無前例的4連霸，球隊由U18亞青國手蕭豫玟和上屆MVP李恩芯坐鎮，兩人今年夏天聯手助中華隊重返亞青4強，取得明年U19世青賽資格，教頭陳美莉也期許兩名大將打出「霸氣」，挑戰前所未見的紀錄。

蕭豫玟有185公分好身材，今年中華U18亞青女籃繳出場均19.2分、13.5籃板「雙10」成績，預賽首戰碰日本更攻下驚人的39分、15籃板成績單，效率值高達48，是近3屆賽事最佳，亮眼表現獲得FIBA兩度專文報導，且獲得賽會最佳五人肯定。

愛將毫無疑問是今年HBL女甲級最佳中鋒，是否可以稱為HBL的女版「魔獸」？陳美莉拒絕將蕭豫玟和近期台灣籃壇最夯的「魔獸」霍華德連結，她笑說：「背號不同喔，她穿11號，不是12號。」但她也期待升上三年級的蕭豫玟打出主宰力，率領淡商朝金盃邁進。

淡商82到84學年曾締造HBL史上第一次甲級3連霸，今年再度挑戰4連霸，陳美莉坦言難度高，「但就挑戰看看，健康最重要，希望小朋友可以健康打完整季。」衛冕軍淡商的後場大將李恩芯U18亞青賽撞到頭部，出現腦震盪症狀，陳美莉透露子弟兵偶爾仍會頭暈，狀況仍要持續觀察。

蕭豫玟也說，今年當然以4連霸為目標，但每場比賽先一步一步來，「每場先做好、去拚，先做好防守，一起把下面的妹妹帶好。」

101和102學年率永仁高中完成2連霸的教頭時超傑，國中端曾率永仁高中國中部在98到101學年完成JHBL女甲4連霸，他認為今年的淡商陣容實力仍堅強，有機會締造HBL新猷，「不過陽明高中、北一女和南山高中都好，最後就是一場球，也難說，就看後面的調整。」

HBL女子組 HBL

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