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UBA／北護女神也會跳「陳子豪炸裂」！ 謝偉平爆料球隊趣事

聯合新聞網／ 編輯邱柏勳／台北報導
謝偉平坦言今年球隊氣氛比以往好。 謝偉平提供
謝偉平坦言今年球隊氣氛比以往好。 謝偉平提供

台北護理健康大學女籃隊在上季大專聯賽中，因為未能保級成功因此本季將重回甲組2級出發，而當家王牌謝偉平也誓言，希望帶領球隊奪得冠軍寶座重返甲組1級。

身為球隊當家射手的謝偉平談及本季目標時表示:「今年升上大三後，擁有更多開火權，因為去年未能保級成功，所以大家本季的共同目標都想奪冠，然後重回甲一。」

此外，她還談到球隊今年雖降級，但氣氛方面都比以往都還要好:「我會努力做好本分，不管場上場下都一樣，我也將以身作則帶領學妹們拿下冠軍，謝謝教練沒有給我們壓力，總是放手讓我們去嘗試。」

北護射手謝偉平。 圖／謝偉平提供
北護射手謝偉平。 圖／謝偉平提供

北護女籃在每個月都會幫當月壽星一起慶生，凝聚大家的感情，謝偉平也偷爆料，有學妹更在喝醉後發生趣事:「我們球隊沒有學姊學妹制，大家感情都很好沒有小圈圈，有次我們迎新活動後，有隊友喝醉結果她就開始跳『炸裂！陳子豪』，大家當天都快被她笑死。」

謝偉平也坦言，在去年接受苗栗全運會徵招後，學到很多東西：「今年有特別針對敏捷度、肌力等方面，結合學科做調整，尤其感謝全運會的學姐們的幫助，讓我心態更沉穩，領導能力也更加進步。」

謝偉平表示將做好自己本分，幫助球隊重返甲一。 謝偉平提供。
謝偉平表示將做好自己本分，幫助球隊重返甲一。 謝偉平提供。

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