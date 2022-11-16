快訊

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

T1聯盟／百元看魔獸沒了 雲豹最便宜門票漲3倍

中央社／ 台北16日電
圖為霍華德公布球衣號次情形。美聯社
圖為霍華德公布球衣號次情形。美聯社

台灣職籃T1聯盟桃園雲豹日前宣布簽下台灣籃壇史上最大咖洋將霍華德，也帶動票房銷售長紅，球團今天公布明年3、4月主場最新票價，最便宜門票從原先的新台幣100元調漲至300元。

生涯共8度入選美國職籃NBA明星賽的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今年加入台灣運彩xT1聯盟的桃園永豐雲豹，這名超人氣球星加盟不只掀起台灣體壇的熱潮與話題，也帶動球團票房銷售長紅。

雲豹在11月10日中午12時開賣4場主場、共計6萬張門票，在開賣後短短10分鐘內就銷售一空，就連作客其他球隊主場，主場球隊也都紛紛受惠，讓大家見識到霍華德在台的超人氣與超強「吸票」能力。

雲豹今天在社群媒體公布第2波主場門票預購，宣布明年3、4月主場門票開賣時程，將於週五（11月18日）中午12時開放預購，但票價全面調漲，最便宜的「特種C區」票價，從原本的100元調漲至300元，足足漲了3倍。

此外票價較高的「特種A區」，最新票價也從原先的680元，調漲至1500元，相較於第一波票價，也漲了2倍多。

T1聯盟

延伸閱讀

T1聯盟／雲豹突發聲明：館長團隊非霍華德在台代言品牌

T1聯盟／霍華德練球秀爆扣 預告當整季Superman  

UBA／魔獸首秀高錦瑋、林彥廷也沒票 陳將双更想看甜瓜

NBA／魔獸霍華德秀練球爆扣影片 吸引歐尼爾轉發！

相關新聞

UBA／北護女神也會跳「陳子豪炸裂」！ 謝偉平爆料球隊趣事

台北護理健康大學女籃隊在上季大專聯賽中，因為未能保級成功因此本季將重回甲組2級出發，而當家王牌謝偉平也誓言，希望帶領球隊奪得冠軍寶座重返甲組1級。 身為球隊當家射手的謝偉平談及本季目標時表示:「今年

UBA／政大有史上最強外籍生 挑戰3連霸仍步步為營

111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽將於本周點燃戰火，昨天公開一級男子16隊、女子12隊教練與球員齊聚一堂為新學年造勢...

T1聯盟／百元看魔獸沒了 雲豹最便宜門票漲3倍

台灣職籃T1聯盟桃園雲豹日前宣布簽下台灣籃壇史上最大咖洋將霍華德，也帶動票房銷售長紅，球團今天公布明年3、4月主場最新票...

UBA／半職業外籍生來襲 健行科大仍盼本土球員扛勝負

在國內疫情趨緩的情況下，今年UBA將迎接前所未有的外籍生對抗局面，其中光是在公開男一級16強就有超過20位的外籍生登錄，...

UBA／台體男籃推全新品牌視覺 打響運動產業化第一砲

台灣體大今天發表「籃球產業發展計畫」，未來將導入職業化的經營模式，發表全新品牌視覺，全力打造中台灣的運動產業規模，結合企...

T1聯盟／雲豹突發聲明：館長團隊非霍華德在台代言品牌

T1聯盟桃園永豐雲豹隊本賽季與館長陳之漢合作，日前還帶領球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）前往成吉思汗訓練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。