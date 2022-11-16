UBA／史上第一次 大專聯賽各級冠軍賽前進小巨蛋

111學年度UBA大專籃球聯賽新賽季將開打，體育署副署長洪志昌今天宣布，除了原本公開一級賽事外，本屆公開二級、一般組男女共4場冠軍戰，明年3月都將前進台北小巨蛋。

111學年度UBA大專籃球聯賽將於11月18日起揭開序幕，今年UBA賽事以「絕對可以」為口號，傳達勇於嘗試、自信前進的精神，將由在成功大學舉行的公開女一級賽事打頭陣，男一級賽事則分兩階段於11月23日、12月2日分別在輔仁大學、義守大學舉行。

洪志昌今天出席開賽記者會致詞時表示，成都世大運延至明年7月底舉行，本屆大專籃球聯賽將是遴選世大運台灣代表隊重要賽會，期許選手除了為自己、學校爭取最佳成績外，也能以入選世大運代表隊為目標，為台灣爭光。

以往UBA公開一級男、女子組決賽都在台北小巨蛋舉行，今年擴及到其他賽事，洪志昌宣布，公開二級、一般組男女共4場冠軍戰，明年3月都將前進台北小巨蛋。

大專體總表示，這次公開女一級賽移師台南成功大學是一大亮點，睽違20年再度「南漂」，世新大學為延續霸業、積極補強，展現企圖心，能否成為繼手握19冠的文化大學後第2支完成4連霸的女籃隊伍，備受矚目。

男子組部分，大專體總指出，將經歷4階段、6地循環賽事的考驗，衛冕軍政治大學仍具鞏固王座的雄厚實力，但得提防過去決賽相遇的2支勁旅，包括網羅超級新人陳將双助陣的世新大學，以及渴望重返榮耀的健行科大。