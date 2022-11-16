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T1聯盟／國體大發聲明回應 館長怒嗆：你還伸臉出來給我打！

聯合新聞網／ 綜合報導
館長陳之漢在直播中怒嗆國體發出「騙人聲明」。圖片截自／館長惡名昭彰Youtube
館長陳之漢在直播中怒嗆國體發出「騙人聲明」。圖片截自／館長惡名昭彰Youtube

NBA球星霍華德（Dwight Howard）重磅加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，在19日迎接初登場前，卻爆出雲豹主場國立體育大學綜合體育館「又貴又舊」，國體大昨（15）日出面澄清此事，引發雲豹贊助商之一的館長陳之漢不滿，並開直播爆氣「本來想說算了你還伸臉出來給我打！」。

館長表示他在霍華德還沒加盟之前即是球隊贊助商之一，在11日的直播中表示在與球團餐敘時得知，雲豹在國體大的體育館主場賽事一場都需租金100萬，但該場地既老舊又有漏水問題，雙方協調幫忙裝修就能「打折」，雲豹球團挹注3000萬，沒想到國體竟在完工後出爾反爾，並且影射校方貪瀆。

國體大昨日針對館長的質疑提出聲明，針對「只供宗教與直銷團體承租」、「單場租金高達100萬」、「雲豹球團透投注3000萬裝修」以及「影射校長貪瀆」四項做出說明，卻引來館長更加不滿。

館長直接在直播標題寫下「11/15 國體大聲明？那是啥？本來想說算了你還伸臉出來給我打！」針對只供宗教與直銷團體承租部分，館長表示自己沒說，是校方不斷和球團拿那些團體的租金說嘴。此外「租金高達100萬」館長認為校方在打迷糊仗，因為一週只有比賽一天，平均下來一場大約就是100萬元。

館長直接怒嗆「這是什麼騙人的聲明」並質疑如果他所陳述若不是事實，那校方何必做那麼多動作，更直言自己懂法律不怕上法院，大家把帳翻出來，讓法官去調查，「看是我唬爛還是你唬爛」。

館長

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