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T1聯盟／國體大反擊館長 體育館單場租金僅13.5萬而非百萬

聯合新聞網／ 綜合報導
國體大體育館。 國體大提供
國體大體育館。 國體大提供

國體大於今天發出聲明稿指出近日陳之漢館長利用直播，對於雲豹球團租借本校綜合體育館辦理T1職業籃球聯盟賽事，多所誤解並與事實不符，特別進行澄清。

聲明全文：

本校綜合體育館之核心功能為教學與訓練，以優先滿足學生學習、選手訓練、學生社團、學校活動及支援國家運動訓練為首務。本校為活化空間訂有場館租借辦法，於無上述任務時提供外界租用，惟仍以體育運動類活動優先，館長提到只供宗教與直銷團體承租顯與事實不符。

有關館長所提單場租金高達100萬元與事實不符。雲豹球團租用本校綜合體育館進行比賽部分，比賽的當日場地使用費依照「國立體育大學綜合體育館管理借用收費標準」計算為13萬5千元(未包含冷氣、清潔費)，非比賽日以5折辦理收費，且部分空間免費提供使用，雲豹球團在這次的租借共計14天。

館長所提雲豹球團已投注3,000萬進行裝修與事實不符。本校與雲豹球團的租用契約成立於今年11月11日，僅單純進行場地租用，屬單次借用。該球團從未進場協助學校進行任何修繕與裝潢，同時租用契約也並未涉及本校場館修繕等事宜。至於租用方所搭設之舞臺、地板、燈光、音響或裝潢，係屬其特殊需要，辦理活動完畢後自應自行撤離。

有關館長影射貪瀆一事，亦與事實不符，嚴重影響校譽，本校無法接受。本校為國立大學，各項運作接受各級機關監督，同時財務資訊也公開透明，詳細資訊均登載於本校首頁「校務及財務資訊公開專區」。

本校綜合體育館自完工啟用迄今已經使用將近40年，當時的規劃設計已與現代場館有落差。故本校努力籌措經費，持續進行場館改善工作，並以分年分區維護整修的方式辦理。近年來已陸續完成冷氣空調主機更換、第二層之場地座椅及階梯更新、戶外露台及總進電室防水工程。目前正在進行體育館公共安全改善工程。接下來將持續爭取補助經費辦理屋頂防水膜更新、活動座椅更新、最上層座位區更新等項目。

最後，仍要感謝社會大眾及媒體朋友，對於本校的支持與關心，本校將持續秉持國立大學的社會責任，為提供體育運動最佳的教學與訓練的場域繼續努力。

國體大體育館。 國體大提供
國體大體育館。 國體大提供

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體育 館長 冷氣 直播 陳之漢

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