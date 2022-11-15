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籃球／台灣職籃再鎖定NBA球員！ 傳費里登是最新目標

聯合新聞網／ 綜合報導
「人權鬥士」費里登。 法新社
「人權鬥士」費里登。 法新社

在「魔獸」霍華德Dwight Howard）來台之後，除了震撼台灣籃壇，前《紐約時報》記者史坦（Marc Stein），今天再爆料，曾在去年發表挺台言論而被封殺的費里登（Enes Freedom），目前也被台灣職籃球隊鎖定。

霍華德加盟桃園永豐雲豹後，讓台灣職籃被世界所看見，而他與雲豹的破百萬美元合約更被外媒大肆報導，吸引不少還想要繼續籃球生涯的NBA球星關注。

今天的報導史坦談到除了永不放棄NBA夢想的小刺客I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）外，曾多次發表力挺台灣民主自由支持香港自由的人權鬥士費里登(原名坎特 Kanter)，目前也被台灣籃壇鎖定。

費里登至從2011投入NBA，在聯盟已打滾10多季，是個稱職的禁區球員，而他由於遭到土耳其政府迫害的境遇，因此一直以來都堅定支持人權及宣導民主的重要。他過去曾批評聯盟一哥詹姆斯（LeBron James）「對人民幣妥協」，甚至在場上穿著「詹姆斯向中國政府跪地」彩繪球鞋。

不過這樣的政治立場過度鮮明及激進，也讓費李登成為聯盟問題兒童，在30歲當打之年就沒有NBA合約，如今有機會在台灣繼續延續籃球生涯。

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