快訊

關水門太慢通知害車泡水！柯文哲宣布發慰助金 汽車2萬、機車2千

中職／三商虎隊洋砲巧克力過世 國聯前盜壘王人生落幕

老派工作很潮！美國的「調酒黃金年代」

T1／大彈「給愛麗絲」 還參加實境秀 霍華德：再也沒事情能影響我

聯合新聞網／ 綜合報導
霍華德（Dwight Howard）。 美聯社
霍華德（Dwight Howard）。 美聯社

桃園雲豹NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），昨晚(13日)在IG發布了一段彈奏世界名曲「給愛麗絲」的影片引發熱議。而他日前接受電視台專訪時也談及，自己曾參加實境軍旅節目，因而經歷許多不曾體驗過的事。

霍華德昨晚在IG限時動態放上自己彈鋼琴的影片，雖然從拍攝角度看不清楚是否真的由他本人彈奏，但他和藹可親又能文能武的模樣已迷倒許多粉絲。

霍華德在接受《緯來體育台》專訪時談到，自己擁有一座養了超過70種動物的牧場，除此之外，他還參與了職業摔角WWE的試鏡、上過蒙面歌王節目一展歌喉，更受邀參與《特種部隊：終極測試》節目體驗軍旅生活，將在明年1月播出，霍華德也希望台灣的球迷看看不一樣的自己。

場外生活豐富的「超人」霍華德談及參加真人秀軍旅節目時坦言，自己在錄影過程中體驗到很多未曾想過會經歷的事：「我在節目裡被放火燒、被催淚瓦斯嗆過、從直升機上後仰掉入海裡、徒手爬60公尺高塔，經過這些考驗後，再也沒事情能影響我，駕馭恐懼，可以讓每個人走得更高更遠。」

圖擷自霍華德IG
圖擷自霍華德IG

桃園 直升機 體育 特種部隊 牧場

相關新聞

T1／大彈「給愛麗絲」 還參加實境秀 霍華德：再也沒事情能影響我

桃園雲豹NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），昨晚(13日)在IG發布了一段彈奏世界名曲「給愛麗絲」的影片引發熱議。而他日前接受電視台專訪時也談及，自己曾參加實境軍旅節目，因而經歷許

PLG／22記三分球 國王破紀錄

新北國王隊開幕主場周以上季奪下PLG年度MVP的「阿美戰士」楊敬敏為主題，主角沒漏氣，昨天主場第2戰三分球6投5中轟下2...

T1聯盟／「魔獸」效應 獵鷹正接洽「甜瓜」

NBA超級球星「魔獸」霍華德上周宣布加入T1聯盟桃園永豐雲豹隊，不但是台灣體壇重磅消息，連美國、中國大陸都關注，包括台南...

PLG／國王轟破三分球紀錄奪連勝 楊敬敏：只是開始

主場迎戰的新北國王隊，今天在新莊體育館締造聯盟新猷，上半場投進13記三分球、全場22球都寫下聯盟新紀錄，外線開火下以11...

PLG／夢想家進攻熄火 勇士奪開季3連勝

沒能延續昨天主場開胡氣勢，福爾摩沙台新夢想家隊今天迎戰PLG衛冕軍台北富邦勇士隊，第三節僅拿12分，且團隊三分球43投僅...

T1聯盟／獵鷹差點搞砸29分領先 總教練：是個警惕

上季戰績在T1聯盟墊底，台南台鋼獵鷹隊休季期間補強動作頻頻，但新賽季頭兩戰都以3分差飲恨，今天總算迎接首勝，在主場嘉藥大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。