T1／大彈「給愛麗絲」 還參加實境秀 霍華德：再也沒事情能影響我

桃園雲豹NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），昨晚(13日)在IG發布了一段彈奏世界名曲「給愛麗絲」的影片引發熱議。而他日前接受電視台專訪時也談及，自己曾參加實境軍旅節目，因而經歷許多不曾體驗過的事。

霍華德昨晚在IG限時動態放上自己彈鋼琴的影片，雖然從拍攝角度看不清楚是否真的由他本人彈奏，但他和藹可親又能文能武的模樣已迷倒許多粉絲。

霍華德在接受《緯來體育台》專訪時談到，自己擁有一座養了超過70種動物的牧場，除此之外，他還參與了職業摔角WWE的試鏡、上過蒙面歌王節目一展歌喉，更受邀參與《特種部隊：終極測試》節目體驗軍旅生活，將在明年1月播出，霍華德也希望台灣的球迷看看不一樣的自己。

場外生活豐富的「超人」霍華德談及參加真人秀軍旅節目時坦言，自己在錄影過程中體驗到很多未曾想過會經歷的事：「我在節目裡被放火燒、被催淚瓦斯嗆過、從直升機上後仰掉入海裡、徒手爬60公尺高塔，經過這些考驗後，再也沒事情能影響我，駕馭恐懼，可以讓每個人走得更高更遠。」