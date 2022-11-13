T1聯盟／打下沒魔獸的雲豹 獵鷹主場開胡

桃園雲豹隊迎接「魔獸」霍華德加盟後的首戰以敗場作收，台南台鋼獵鷹隊今天在主場嘉藥大學的紹宗體育館迎敵，前兩節就灌進71分，上半場領先數度超過20分，第四節領先雖一度縮小到個位數，在本土和洋將聯手下仍守住勝果，以114：100迎接新球季首勝。

霍華德周四深夜才抵台，今天客場並未隨隊，但雲豹首節三分球14投6中，外線發揮下取得34：32領先。

獵鷹第二節有洋將布朗先回敬三分球，新秀後衛谷毛唯嘉再完成「3分打」，德古拉連續兩球爆扣得手後胡凱翔再飆進2記外線，助獵鷹取得50：38領先；谷毛唯嘉和李漢昇追加外線、德古拉強打禁區，領先最多達71：49，半場打完也取得71：52優勢。

獵鷹新洋將阿修羅昨天首戰替補上陣18分鐘，13投4中拿12分，今天首節就有8分，第二節補灌差點扯掉籃框，讓比賽一度中斷；總計他上半場出賽8分鐘，7投5中拿下12還有7籃板，搭配7罰7中的谷毛唯嘉半場16分，獵鷹前兩節就灌進71分。

第三節李漢昇、胡凱翔和布朗連飆外線，獵鷹打出一波16：6攻勢，領先再擴大到87：58；雲豹暫停後在洋將威廉斯發揮下回敬18：4攻勢，三節打完比分追到78：93。

雲豹第四節一度將差距縮小到10分，但布朗、德古拉發揮讓雲豹穩住兩位數領先，阿修羅連進兩球再澆熄雲豹反撲氣焰，最終獵鷹就以114：100收下新球季首勝。

獵鷹今天6人得分兩位數，谷毛唯嘉和德古拉各20分，布朗和阿修羅各17分，李漢昇和胡凱翔也各有16分和15分；雲豹以威廉斯36分最高，盧傑敏27分，戴維斯16分。