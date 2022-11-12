T1聯盟／看好魔獸效應發酵 中媒稱林書豪、安東尼也能來台

NBA前明星中鋒霍華德至從宣布加盟台灣籃壇後，掀起了一股「魔獸」效應，不僅桃園永豐雲豹門票被秒殺，更連帶掀起一股連鎖效應，林書豪及「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）也都被傳下一站就是加入寶島的籃球隊。

中國媒體也分析道，桃園永豐雲豹砸下重金網羅霍華德，能製造流量，並獲取短期利益，而至霍華德宣布加盟後，掀起一個搶票潮，6萬張門票被球迷熱情秒殺，黃牛更是漫天喊價開出離譜票價，另外雲豹母公司的股票更是受此影響差點漲停。

另外也有提到若霍華德能繳出好表現，並讓票房一路長紅，台灣其他球隊將會爭相效仿，到時就會有更多球隊去網羅大咖球員加盟，像是曾締造「林來瘋」的華裔傳奇林書豪、砍分好手「甜瓜」安東尼、永不放棄籃球的「小刺客」湯瑪斯（Isaiah Thomas）、曾經的「蜂王」華克(Kemba Walker)等大牌巨星。

中國媒體認為國內目前所採取的閉門打比賽，讓球員都十分難熬，儘管CBA的比賽強度及水準都跟台灣的聯賽有著一定差距，但難熬的程度卻讓洋將卻步，因此認為要趕快恢復過往主客場賽事，才能再次成為這些NBA球星離開美國的首選。