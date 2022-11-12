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魔獸首戰場館老舊又漏水 館長怒點名蔡英文：讓世界看台灣多爛

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魔獸首戰場館舊又漏水 館長怒點名蔡英文：讓世界看台灣多爛

聯合新聞網／ 綜合報導
「館長」陳之漢開直播爆國立體育大學綜合體育館場地問題多，痛批民進黨政府。圖擷自館長陳之漢youtube
「館長」陳之漢開直播爆國立體育大學綜合體育館場地問題多，痛批民進黨政府。圖擷自館長陳之漢youtube

前NBA球星「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹，震撼國內籃壇，將於11月19日在桃園國立體育大學綜合體育館首次登場，迎戰新北中信特攻，不過該場館被爆出有老舊、漏水的問題，引來「館長陳之漢開直播痛批「讓世界看到台灣有多爛」。

網紅「館長」陳之漢昨（11）日開直播吐露內幕，表示自己在魔獸加盟前就已是雲豹的贊助商，昨晚和球團吃飯得知每場比賽球團花百萬元向體大承租場地，但場館卻有老舊、漏水等問題，起初校方承諾只要球團協助做體大內部其他整修，就會給予打折，沒想到做完後校方不僅翻臉不認，就連場地有問題也不修繕，還嗆聲「你不租其他人花大錢也要租」，指出直銷業者和宗教團體給的租金更高，讓他嚴重懷疑體育大學不做體育，「現在是變直銷、宗教大學嗎？」

此外，球團為了場地修繕問題已經耗費了幾千萬，校方要求若要裝設LED燈光舞台設備，比賽後要拆除，館長表示「裝一次就要好幾百萬，誰敢花這個錢啊！」

他透露球團請桃園市長去協調沒消沒息，跟校方反應也只說要慢慢跑流程，場館問題從地方到中央都沒人要管，結果這次球賽的票全賣完了，一堆政治人物卻跑出來跟球隊要票，「你們這些死不要臉的」，提到這次全世界都在關注台灣如何對待魔獸來打球，場地卻爛成這樣「有夠丟臉」。

館長直言「國立體育大學是歸教育局管的欸！公家單位當成營利事業來辦」，直播中他不斷飆罵髒話痛罵民進黨政府，點名行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦出來面對，也喊話總統蔡英文出面幫忙，「要讓世界看到台灣有多爛是不是？讓世界看到台灣球場有多鳥是不是？我覺得我們台灣不應該是這樣」。

館長 陳之漢 漏水 民進黨 蔡英文 桃園市長 魔獸

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