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T1聯盟／抵台隔天就練球 哈沃德：想讓隊友知道我來了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈沃德在抵台隔日就投入雲豹練球。圖／桃園永豐雲豹提供
哈沃德在抵台隔日就投入雲豹練球。圖／桃園永豐雲豹提供

T1聯盟桃園永豐雲豹職業籃球隊超級球星哈沃德（Dwight Howard）昨晚深夜抵達台灣，今早立刻投入球隊團體訓練，完全沒受到時差影響，用滿滿元氣，主動認識隊友，並在過程中擊掌、歡呼樣樣來。

哈沃德首度參與團隊訓練，絲毫沒有疲態，練習投籃手感、訓練體能，隨時面帶笑容，非常會激勵團隊跟鼓舞氣氛。談及首次投入練習，哈沃德難掩興奮，甚至用中文「我愛你」送上對台灣球迷的愛，他說：「雖然剛下飛機沒多久，但我希望讓隊友知道我已經抵達了，讓隊友知道我會在這裡跟他們一起一整年，我對今年球季感到很興奮，也非常期待看到台灣球迷，感謝大家。」

首次接觸到哈沃德，雲豹的球員都認為他很好相處，也很歡樂與有趣，絲毫沒有架子，隊長鄭瑋說：「他真的很活潑，更不吝嗇指導我們，也會一直跟我們溝通，讓我們覺得非常親切，當我看到他輕鬆灌籃，真的比在電視上還要誇張。」

射手盧捷閔也表示，哈沃德是個很自帶氣氛的隊友，他說：「他自己做動作之後，會主動跟我們說要在哪個位子準備等，場上互動絕對會很多，最希望在場上跟他有空中接力或者是其他精采好球，之前在NBA看到的動作，自己有機會試試看。」

總經理蘇翊傑對於哈沃德初來乍到立即投入訓練的專業態度，印象非常深刻，蘇翊傑說：「他一直把自己的能量帶進來整支球隊，甚至整個台灣，他就像一個領導人，告訴球員很多有關處理球的細節，開始帶著我們團隊前進，真的非常厲害，他已經迫不及待想要比賽給台灣球迷看了。」

哈沃德在抵台隔日就投入雲豹練球。圖／桃園永豐雲豹提供
哈沃德在抵台隔日就投入雲豹練球。圖／桃園永豐雲豹提供
哈沃德在抵台隔日就投入雲豹練球。圖／桃園永豐雲豹提供
哈沃德在抵台隔日就投入雲豹練球。圖／桃園永豐雲豹提供

T1聯盟 桃園雲豹 哈沃德

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