T1聯盟／哈沃德開訓三分連發 多加半小時自主投籃
「魔獸」哈沃德昨晚才剛抵台，今天上午準時報到參與桃園永豐雲豹訓練，球團社群媒體則PO出他自主訓練三分連發的影片，球隊總教練劉嘉發也說：「不會限制他的投籃。」
台灣籃壇史上最大咖洋將、「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）昨晚飛抵桃園機場，台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹明天將替他舉辦盛大加盟記者會，就算時差還沒完全調整過來，哈沃德今天上午9時準時到訓練場報到。
劉嘉發透露，早上看到哈沃德出現在訓練場，他也嚇了一跳，「哈沃德很親切，一到先和所有人打招呼，接著自我介紹，然後再給我一個擁抱。」
早上將近2個小時的訓練，課表內容包括個人技術、小組合作以及戰術演練，劉嘉發透露，哈沃德非常會帶氣氛，當隊友有好表現，總會第1個大聲鼓掌叫好，也讓大家情緒非常亢奮。
訓練結束後，哈沃德又留在球場進行約半小時的自主投籃訓練，球團也將他連續飆進三分球的影片放上社群媒體，被問到若比賽時是否會讓哈沃德在三分線外出手，劉嘉發說：「我不會限制他投籃，大家都知道他內線威力最強，如果他還能投籃，球風豈不是更全面。」
至於哈沃德目前的身體狀態，劉嘉發則直言：「非常好。」他透露，哈沃德就像他的綽號「超人」一樣，瞬間爆發力驚人、彈速超快，「其他人還想抓他火鍋，結果他已經完成灌籃了。」
Dwight Howard workout｜2022.11.11— Bllen Production (@YT_Bllen) November 11, 2022
🎥 via Taoyuan Leopards IG pic.twitter.com/VrSF0m50Kq
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