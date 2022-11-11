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PLG／魔獸加盟T1搶走P聯盟人氣？陳建州發話了

聯合新聞網／ 綜合報導
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台。 記者黃仲明/攝影
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台。 記者黃仲明/攝影

前NBA球星「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，美國知名媒體ESPN更報導T1聯盟是台灣的「頂級聯賽」。外界認為台灣另一職籃聯盟P. LEAGUE+話題和票房都將受到衝擊，對此，P聯盟執行長陳建州昨日深夜在社群發文，透露心境。

陳建州10日凌晨在個人社群PO出P聯盟6隊照片並寫道，「從零開始、一步一腳印，穩扎穩打，穩定成長。這週末我們球場見。Let’s go PLG。」

這則貼文引起網友熱烈回應，底下留言區網友紛紛鼓勵：「除了看魔獸，其他還是看P啦」、「我要甜瓜」、「穩扎穩打才是王道」。

不過PTT台籃板卻有不少網友不領情開酸：「不是很會裝熟嗎」、「別來分一杯羹」、「只能發這種自我安慰的文」。

桃園 美國 PTT

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