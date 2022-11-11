T1聯盟 ／「魔獸」來襲！雲豹主場有人開3萬求票 網：太誇張

NBA巨星「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）本週宣布將加盟桃園永豐雲豹，目前也已抵達台灣備戰新賽季，而昨天雲豹球團開放主場前4戰門票，6萬張的票更是瞬間秒殺，有球迷為進場一賭魔獸身手，更是在社團開出3萬元一張的價格收購。

哈沃德來台打球的消息在經由球團證實後，掀起台灣籃壇一陣旋風，所有人都想要進場一賭這位在NBA賽場留下無數成就的準名人堂球星打球，雲豹球團也在昨天中午12點開賣新賽季前4場主場門票，一分鐘內680元的前排馬上被掃空，隨後更是達成6萬個座位完售的瘋狂紀錄。

隨後也有許多沒搶到票的球迷都十分失望，質疑是否為黃牛出手，也有性子較急的球迷，立刻在網路求票，更開出一張3萬比原價貴40倍的浮誇價格收購，讓網友驚呼「太誇張」、「3萬一張倒不如貼點錢去美國看NBA」、「之前曼尼來台票有那麼難買嗎」等言論，另外還有有人在社團中發出用哈沃德門票換韓國女團black pink演唱會門票，顯然這股「魔獸」旋風將在台灣持續燃燒好一陣子。