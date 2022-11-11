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T1聯盟／魔獸來台引亞洲籃壇關注 中、韓媒分析搶不到人原因

聯合新聞網／ 綜合報導
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台，受到大批球迷歡迎。 記者黃仲明/攝影
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台，受到大批球迷歡迎。 記者黃仲明/攝影

「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）正式加盟T1職籃桃園永豐雲豹，不只震撼台灣籃壇，其他亞洲國家也都在關注，中國媒體近期爆料曾有多個CBA球隊有意簽下哈沃德，但因各種因素而失敗，韓國媒體也報導此消息並分析韓國球團無法網羅的原因。

根據中國媒體《體育大生意》報導指出，10月下旬就有多支CBA球隊被告知，哈沃德認真評估來亞洲打球的可行性，其中上海、廣東兩隊與其經紀團隊有過深入接洽，哈沃德希望拿到稅後200萬美元左右的薪資。

文中也指出，CBA實行「封閉賽會制」，以因應中國的防疫政策，是CBA球隊無法簽下哈沃德的最關鍵因素。先前上海隊畢斯利（Michael Beasley）就曾抱怨無法適應賽區枯燥乏味的生活，導致情緒低迷影響到球場表現，僅打4場就與球隊解約。

韓國媒體《韓聯社》昨日引用台灣媒體的消息並指出，「魔獸加盟T1年薪預估不低於100萬美元，雖然遠低於去年在NBA湖人隊領的264萬美元，但已遠超過KBL（韓國職籃）洋將年薪上限（65萬美元）。」

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