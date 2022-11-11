T1聯盟／抵台隔天將投入練球 蘇翊傑讚哈沃德很積極

T1聯盟桃園永豐雲豹超級球星哈沃德（Dwight Howard）10日深夜抵達台灣，一入境就熱情展開雙臂宣告「I am Superman！」，與接機球迷打招呼近距離互動，看到有特製看板或帶球衣的球迷，更是數度停下來簽名，超有親和力的舉動，引發現場球迷尖叫連連。

哈沃德睽違8年再度抵台，這次並非以往短暫訪台身份，而是長住台灣，展現給全台籃球迷他獨特的「特有種」英姿，今天晚間他搭乘的班機，抵達桃園國際機場，通過海關入境後，立即展現他的招牌笑容，比出展現肌肉的帥氣動作，給媒體拍完照後，還回頭繼續幫球迷簽名，展現巨星風采。

在哈沃德班機落地前，許多球迷早已在機場入境大廳等候並湧現人潮，更有熱情球迷帶著他在NBA的12號戰袍、裱框球衣、特製機票看板前來迎接。雲豹球團也全員出動，展現滿滿誠意，球團董事長劉晉良、總經理蘇翊傑、公關長蔡沁瑜及總教練劉嘉發、體能訓練師維達斯（Jimmy Vidas）、助理教練威廉斯（Akeem Williams）都一同來迎接這位新隊友。