聽新聞
test
0:00 / 0:00

T1聯盟／抵台隔天將投入練球 蘇翊傑讚哈沃德很積極

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台。記者黃仲明/攝影
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台。記者黃仲明/攝影

T1聯盟桃園永豐雲豹超級球星哈沃德（Dwight Howard）10日深夜抵達台灣，一入境就熱情展開雙臂宣告「I am Superman！」，與接機球迷打招呼近距離互動，看到有特製看板或帶球衣的球迷，更是數度停下來簽名，超有親和力的舉動，引發現場球迷尖叫連連。

哈沃德睽違8年再度抵台，這次並非以往短暫訪台身份，而是長住台灣，展現給全台籃球迷他獨特的「特有種」英姿，今天晚間他搭乘的班機，抵達桃園國際機場，通過海關入境後，立即展現他的招牌笑容，比出展現肌肉的帥氣動作，給媒體拍完照後，還回頭繼續幫球迷簽名，展現巨星風采。

在哈沃德班機落地前，許多球迷早已在機場入境大廳等候並湧現人潮，更有熱情球迷帶著他在NBA的12號戰袍、裱框球衣、特製機票看板前來迎接。雲豹球團也全員出動，展現滿滿誠意，球團董事長劉晉良、總經理蘇翊傑、公關長蔡沁瑜及總教練劉嘉發、體能訓練師維達斯（Jimmy Vidas）、助理教練威廉斯（Akeem Williams）都一同來迎接這位新隊友。

總經理蘇翊傑說：「哈沃德轉機的時候，已通知球團把防護按摩師請到今晚住宿地點，準備先按摩恢復，投入明天的訓練，感受得到他積極精神。」哈沃德抵台後將稍作休息，緊接著出席12日球團舉辦的加盟記者會，披上「12號」桃園永豐雲豹球衣，回答相關提問，迎接在台灣的首個職業賽季。

前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台，與球團高層合影。記者黃仲明/攝影
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台，與球團高層合影。記者黃仲明/攝影

哈沃德 雲豹 蘇翊傑

延伸閱讀

圖輯 「魔獸」哈沃德抵台 入境大廳擠爆接機球迷

T1聯盟／前NBA球星「魔獸」哈沃德來了！今晚抵桃機球迷熱情接機

T1聯盟／魔獸即將抵台 雲豹總教練劉嘉發電話接到手軟

T1聯盟／哈沃德今晚抵台 雲豹教頭：本土球員非常興奮

相關新聞

T1聯盟／前NBA球星「魔獸」哈沃德來了！今晚抵桃機球迷熱情接機

前NBA球星「魔獸」哈沃德日前才宣布重磅加盟T1職籃桃園永豐雲豹，隨即就在今（10日）晚10點22分搭乘華航CI-163...

T1聯盟／抵台隔天將投入練球 蘇翊傑讚哈沃德很積極

T1聯盟桃園永豐雲豹超級球星哈沃德（Dwight Howard）10日深夜抵達台灣，一入境就熱情展開雙臂宣告「I am ...

圖輯／「魔獸」哈沃德抵台 入境大廳擠爆接機球迷

前NBA球星「魔獸」哈沃德晚上10點22分搭乘華航CI-163班機經韓國仁川機場轉機飛抵桃園國際機場，哈沃德下機後依一般...

T1聯盟／哈沃德「引豹」票房 4主場6萬張門票全沒了！

T1聯盟桃園永豐雲豹職業籃球隊今天全面開賣11月、12月共四場主場門票，憑藉著超級球星哈沃德（Dwight Howard...

T1聯盟／魔獸即將抵台 雲豹總教練劉嘉發電話接到手軟

T1桃園永豐雲豹新洋將、「魔獸」哈沃德今晚10時45分即將抵台，總教練劉嘉發也幽默表示，今天一整天電話接到手軟，「都是來...

UBA／劉丞勳、徐宏瑋發願 健行前往舊鞋救命當志工

富邦人壽大專籃球聯賽以「絕對可以」作為111學年度賽事精神，同步推出開季企劃詮釋《UBA陪你實現人生清單》共6集影片實錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。