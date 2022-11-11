聽新聞
test
0:00 / 0:00
T1聯盟／抵台隔天將投入練球 蘇翊傑讚哈沃德很積極
T1聯盟桃園永豐雲豹超級球星哈沃德（Dwight Howard）10日深夜抵達台灣，一入境就熱情展開雙臂宣告「I am Superman！」，與接機球迷打招呼近距離互動，看到有特製看板或帶球衣的球迷，更是數度停下來簽名，超有親和力的舉動，引發現場球迷尖叫連連。
哈沃德睽違8年再度抵台，這次並非以往短暫訪台身份，而是長住台灣，展現給全台籃球迷他獨特的「特有種」英姿，今天晚間他搭乘的班機，抵達桃園國際機場，通過海關入境後，立即展現他的招牌笑容，比出展現肌肉的帥氣動作，給媒體拍完照後，還回頭繼續幫球迷簽名，展現巨星風采。
在哈沃德班機落地前，許多球迷早已在機場入境大廳等候並湧現人潮，更有熱情球迷帶著他在NBA的12號戰袍、裱框球衣、特製機票看板前來迎接。雲豹球團也全員出動，展現滿滿誠意，球團董事長劉晉良、總經理蘇翊傑、公關長蔡沁瑜及總教練劉嘉發、體能訓練師維達斯（Jimmy Vidas）、助理教練威廉斯（Akeem Williams）都一同來迎接這位新隊友。
總經理蘇翊傑說：「哈沃德轉機的時候，已通知球團把防護按摩師請到今晚住宿地點，準備先按摩恢復，投入明天的訓練，感受得到他積極精神。」哈沃德抵台後將稍作休息，緊接著出席12日球團舉辦的加盟記者會，披上「12號」桃園永豐雲豹球衣，回答相關提問，迎接在台灣的首個職業賽季。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言