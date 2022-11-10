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T1／魔獸即將抵台 雲豹總教練劉嘉發電話接到手軟

中央社／ 台北10日電
桃園雲豹總教練劉嘉發。 桃園雲豹官方粉絲團
桃園雲豹總教練劉嘉發。 桃園雲豹官方粉絲團

T1桃園永豐雲豹新洋將、「魔獸」哈沃德(Dwight Howard)今晚10時45分即將抵台，總教練劉嘉發也幽默表示，今天一整天電話接到手軟，「都是來跟我要票的，但是我真的沒有票。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天中午12時開放主場門票預售，4場主場比賽、共計6萬張門票在短短10分鐘內銷售一空，也展現哈沃德的超強人氣。

雲豹總教練劉嘉發承認，他的確沒料到哈沃德來台會造成這麼大迴響，他搞笑地說，今天一整天手機響個不停，多半都是來跟他要票，他無奈地說：「我真的沒有票。」

哈沃德即將抵台，劉嘉發透露除了期待，也承認這是他執教超過20年來，碰到的最大咖洋將，「我的命很不錯，還能碰上這麼好的球員。」

劉嘉發透露，過去他在WCBA（中國女子職業籃球聯賽）執教時，曾和3度獲選WNBA年度MVP名將傑克森（Lauren Jackson）合作過，他強調：「傑克森個性很好、也很敬業，以我過去的經驗，大牌球星未必難搞。」

雖然哈沃德還沒來，劉嘉發也私下和體能訓練師與外籍教練打探新洋將的性格，得到的答案都很正面，「他們都認為哈沃德在NBA一向都很敬業，我想只要溝通的好，應該不會有太多問題。」

哈沃德深夜將抵達桃園機場，身為球隊總教練，劉嘉發也希望展現台灣人熱情的一面，因此他也將隨管理階層一併前往機場接機，至於哈沃德何時會參與團練，他則透露：「要等他到了之後，看狀況再決定。」

雲豹 傑克森 NBA

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