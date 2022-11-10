快訊

拍血月月全食奇景全歪掉！這張照片秒變天文版限制級照

陳時中說團隊沒和無良公關討論 徐巧芯再出示截圖狠打臉

伊朗「小摩托」自殺無人機助俄炸烏 台海開戰恐成陸利器？

PLG／前夢想家教頭莫銳回鍋 改掌鋼鐵人兵符首戰前東家

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前夢想家總教練莫銳執掌鋼鐵人兵符。圖／高雄17直播鋼鐵人提供
前夢想家總教練莫銳執掌鋼鐵人兵符。圖／高雄17直播鋼鐵人提供

PLG高雄17直播鋼鐵人今天宣布，總教練職務由擁有多年亞洲執教經驗的美國籍教練莫銳（Dean Murray）出任，莫銳離開台灣三年，如今鳳還巢再次回歸台灣籃壇，周6初掌鋼鐵人兵符的處女秀，就將對上曾執教過的台新夢想家，增添話題性。

莫銳擁有超過30年執教經歷，曾擔任多年NBA發展聯盟首席助理教練，2005年開啟總教練生涯，於立陶宛LKL聯賽Neptunas Klaipeda 隊執教，2011-12年賽季前往日本B聯盟（前BJ聯盟）埼玉野馬隊擔任總教練，2015年賽季為CBA佛山龍獅（現時代廣州龍獅）效力。

莫銳在2018-19年時接掌寶島夢想家兵符，帶領夢想家出戰ABL聯賽，拿下例行賽第一的佳績，並獲得當年度最佳總教練，隔年離開台灣後，轉至巴林職業聯賽Al-Muharraq隊執教。

莫銳近日來台，已開始帶隊訓練，周6將是他初掌鋼鐵人兵符的處女秀。莫銳表示，很高興能夠再次回到台灣，離開台灣的這三年，他依舊不斷地在關心台灣籃球，很開心能加入鋼鐵人團隊。

莫銳也說，他抵台之前就透過影片對隊上所有球員進行觀察，鋼鐵人是支年輕隊伍，每名球員皆相當具有潛力，加上隊上也擁有幾位經驗豐富的球員及洋將，他相信今年賽季鋼鐵人一定能夠打出亮眼成績。

總經理高景炎表示，莫銳擁有豐富的亞洲執教經驗，也善於與團隊溝通，相信無論個人技術或團隊戰術方面，莫銳都能夠讓整個球隊持續精進，期盼在莫銳的帶領下，鋼鐵人能在今年賽季挺進季後賽。

台新夢想家 NBA

延伸閱讀

陳時中說團隊沒和無良公關討論 徐巧芯再出示截圖打臉

國科會率團挺進德國MEDICA 醫流體、諭泰入圍全球12強

台美倡議實體會議結束 蘇揆盼經貿團隊積極作為

PLG／夢想家主場開幕周門票完售 喊話延續魔鬼主場

相關新聞

T1聯盟／果然是吸票機！ 魔獸首秀門票開賣不到7分鐘就秒殺

前NBA球星「魔獸」哈沃德重磅加盟T1聯盟桃園雲豹，首場比賽門票於今天中午12點開賣，沒想到不到7分鐘票就已經秒殺。 哈沃德首秀預計將在11月19日下午4：30分於桃園國立體育大學綜合體育館舉行

T1聯盟／自爆湖人拒簽原因 哈沃德登機前喊話：超人要來了

前NBA球星「魔獸」哈沃德日前宣布重磅加盟T1職籃桃園永豐雲豹，確認預計在今晚10點45分抵達桃園機場，今日他在登機前再度於個人社群發布勁歌熱舞影片並發文寫道，「台灣，超人要來了！」 現年36歲

PLG／前夢想家教頭莫銳回鍋 改掌鋼鐵人兵符首戰前東家

PLG高雄17直播鋼鐵人今天宣布，總教練職務由擁有多年亞洲執教經驗的美國籍教練莫銳（Dean Murray）出任，莫銳離...

T1聯盟／臂展228公分 獵鷹簽下禁區大掃把阿修羅 

T1聯盟台南台鋼獵鷹日前宣布忍痛與愛德華解約，今天隨即補齊空缺，網羅來自美國的防守悍將阿修羅（Robert Upshaw...

T1聯盟／看魔獸來台 PLG的楊敬敏：代表台籃受肯定

T1聯盟桃園永豐雲豹隊宣布簽下NBA超級巨星「魔獸」哈沃德（球團暫譯霍華德），在國內籃壇掀起一陣炫風，PLG新北國王隊總...

T1聯盟／魔獸哈沃德降臨 明晚10點45分抵達桃園機場

T1聯盟桃園永豐雲豹職業籃球隊今天宣布，球隊新洋將「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）將於10日晚間抵達台灣，即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。