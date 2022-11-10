PLG／前夢想家教頭莫銳回鍋 改掌鋼鐵人兵符首戰前東家

PLG高雄17直播鋼鐵人今天宣布，總教練職務由擁有多年亞洲執教經驗的美國籍教練莫銳（Dean Murray）出任，莫銳離開台灣三年，如今鳳還巢再次回歸台灣籃壇，周6初掌鋼鐵人兵符的處女秀，就將對上曾執教過的台新夢想家，增添話題性。

莫銳擁有超過30年執教經歷，曾擔任多年NBA發展聯盟首席助理教練，2005年開啟總教練生涯，於立陶宛LKL聯賽Neptunas Klaipeda 隊執教，2011-12年賽季前往日本B聯盟（前BJ聯盟）埼玉野馬隊擔任總教練，2015年賽季為CBA佛山龍獅（現時代廣州龍獅）效力。

莫銳在2018-19年時接掌寶島夢想家兵符，帶領夢想家出戰ABL聯賽，拿下例行賽第一的佳績，並獲得當年度最佳總教練，隔年離開台灣後，轉至巴林職業聯賽Al-Muharraq隊執教。

莫銳近日來台，已開始帶隊訓練，周6將是他初掌鋼鐵人兵符的處女秀。莫銳表示，很高興能夠再次回到台灣，離開台灣的這三年，他依舊不斷地在關心台灣籃球，很開心能加入鋼鐵人團隊。

莫銳也說，他抵台之前就透過影片對隊上所有球員進行觀察，鋼鐵人是支年輕隊伍，每名球員皆相當具有潛力，加上隊上也擁有幾位經驗豐富的球員及洋將，他相信今年賽季鋼鐵人一定能夠打出亮眼成績。

總經理高景炎表示，莫銳擁有豐富的亞洲執教經驗，也善於與團隊溝通，相信無論個人技術或團隊戰術方面，莫銳都能夠讓整個球隊持續精進，期盼在莫銳的帶領下，鋼鐵人能在今年賽季挺進季後賽。