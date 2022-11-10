T1聯盟／果然是吸票機！ 魔獸首秀門票開賣不到7分鐘就秒殺

前NBA球星「魔獸」哈沃德重磅加盟T1聯盟桃園雲豹，首場比賽門票於今天中午12點開賣，沒想到不到7分鐘票就已經秒殺。

哈沃德首秀預計將在11月19日下午4：30分於桃園國立體育大學綜合體育館舉行，該場館可容納1萬5000人，是全台座位最多的籃球館。門票今天中午12點在雲豹官方公布的KKTIX連結販售，結果一開賽不到7分鐘就被秒殺，果然是超級吸票機！

事實上不只首秀，就連雲豹主場一個月後的兩場賽事，包含12月16日晚上7點出戰獵鷹、以及12月18日傍晚4點對決海神，門票也已售罄，可見全台球迷都動起來追魔獸！

雲豹主場門票分成三種，分別是票價680元的「特種A區」、350元的「特種B區」，以及100元的「特種C區」。