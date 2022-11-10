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T1聯盟／自爆湖人拒簽原因 哈沃德登機前喊話：超人要來了

聯合新聞網／ 綜合報導
哈沃德今晚抵台，登機前再度向台灣球迷喊話。 路透社
哈沃德今晚抵台，登機前再度向台灣球迷喊話。 路透社

前NBA球星「魔獸」哈沃德日前宣布重磅加盟T1職籃桃園永豐雲豹，確認預計在今晚10點45分抵達桃園機場，今日他在登機前再度於個人社群發布勁歌熱舞影片並發文寫道，「台灣，超人要來了！」

現年36歲的哈沃德日前正式加盟雲豹，是台灣籃壇史上最大咖的洋將，球團也預計在12日下午13時30分為他舉行盛大的加盟記者會，本季T1聯盟轉播單位之一的緯來體育台也將Live直播

哈沃德過去曾以NBA球星的身分兩度造訪台灣，稍早於美國登機前也難掩興奮之情，他在個人IG勁歌熱舞，並寫道，，「我感謝每一位真心希望看見我贏的人，對於那些真心對待我且對我忠誠的人，我想和你們說聲感謝，我的目標是讓世界上所有人都面帶微笑，能透過最愛的運動完成目標是一種恩賜，台灣，超人要來了！」

事實上哈沃德原先的計畫還是重返湖人隊，他日前在美國廣播節目上表示，「湖人多次告訴我，不會給30歲以上的球員複數年合約。」他也透露當下對這段話的想法，「我才剛幫你們贏下總冠軍，你們完全可以給我100或200萬美元的合約。我不需要很多上場時間，給我20分鐘就行了。」

哈沃德始終沒有等到湖人和其他NBA球隊的合約，可能也是這位36歲名將能夠來台加盟雲豹的原因之一。

桃園機場 直播 美國 記者會 體育

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