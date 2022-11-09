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T1聯盟／魔獸哈沃德降臨 明晚10點45分抵達桃園機場
T1聯盟桃園永豐雲豹職業籃球隊今天宣布，球隊新洋將「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）將於10日晚間抵達台灣，即將正式引爆「魔獸」炫風，而加盟記者會則預計在12日下午登場。
雲豹球團指出，哈沃德加盟雲豹隊後，已掀起國內籃壇超高討論度，不讓台灣球迷久候，哈沃德立即從美國啟程，所搭乘班機預計於10日晚間10點45分抵達桃園國際機場，屆時將與熱情的台灣球迷正式見面，宣告魔獸炫風引爆。
雲豹隊宣布簽下哈沃德後，他也在個人社群網站上，分享先前來到台灣的影像紀錄，並表達對於來台打球的興奮之情，已迫不及待加入球隊，在新賽季展現巨星魅力。
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