籃球／台啤前進基隆友誼賽 蔡適應期待職業隊進駐基隆

歷史悠久的台啤籃球隊，明天即將在基隆海洋大學與基隆聯隊進行一場別開生面的友誼賽，此次表演賽由擔任基隆市體育會籃球委員會主委的立法委員蔡適應促成。蔡適應表示，這次特別邀請台啤隊來基隆與在地的球隊交流，推廣籃球運動，更期待當選基隆市長之後，能將職業隊帶到基隆。

蔡適應指出，基隆的籃球發展非常出色，教練傅明仁、吳宗斌、王炳基等老師多年努力，栽培包括林志傑、李啟億、蔡文誠、蘇翊傑等諸多好手，如今都在台灣籃壇佔有一席之地，也讓基隆籃球風氣非常興盛。最近也有NBA好手加盟台灣的職籃隊伍，相信籃球這項運動在基隆會有良好的發展。

蔡適應不僅是在地立委，更是基隆市體育會籃球委員會主委，蔡適應說，他全力促成台啤隊與基隆聯隊的友誼賽，就是回應基隆粉絲對籃球的熱情，他更進一步表示，未來他會建設完善的基隆體育設施，並爭取職業球隊落腳基隆，將職業比賽帶回基隆，讓基隆的籃球能有更好的發展。

即將帶領台啤籃球隊到基隆參加友誼賽，總經理哈孝遠強調，台啤隊與基隆淵源很深，過去台啤的教練傅明仁，和他以前的台啤隊友林志傑，包括李啟億、蘇翊傑等球星都是基隆人，不但對當地籃球發展多有貢獻，更帶動基隆的籃球風氣。

台啤籃球隊的基隆行，帶起職業球隊進軍基隆的無限想像，蔡適應強調，將爭取職業球隊以基隆作為主場，更期待就是台啤英熊能來到基隆，他強調基隆籃委會正全力洽談爭取中，而哈孝遠也釋出善意，他強調基隆是個愛籃球的城市，更樂意與基隆有更多合作關係。