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T1聯盟／魔獸加盟登NBA官網頭條 報導讚是「台灣頂尖聯賽」

聯合新聞網／ 綜合報導
「魔獸」哈沃德重磅加入T1聯盟桃園永豐雲豹，這則消息也登上NBA官網頭條。 法國新聞社
「魔獸」哈沃德重磅加入T1聯盟桃園永豐雲豹，這則消息也登上NBA官網頭條。 法國新聞社

前NBA明星中鋒「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）重磅加盟桃園永豐雲豹，在籃球界丟下震撼彈，此事也登上NBA官網頭條，並稱T1聯盟是「台灣頂尖聯賽」。

雲豹8日無預警宣布「魔獸」哈沃德加盟的重磅消息，曾8度入選NBA明星賽的他，堪稱台灣籃球史上最大咖，除了獲得球迷的熱烈討論外，NBA官網也報導此事，並將其列為Top消息。

官網指出，哈沃德將效力於台灣頂尖聯賽中的桃園雲豹，下方也有簡單介紹桃園雲豹是T1聯盟六支球隊之一，聯盟中也有許多來自美國、歐洲的洋將。

魔獸預計預計在19日雲豹首場賽事中亮相，地點在主場國立體育大學體育館，最多可容納1萬5000人，將在10日開始售票。因為哈沃德的加盟，除了雲豹主場外，作客他隊的門票也被瘋搶，掀起一陣堪比當年中職義大曼尼(Manny Ramirez)b熱潮的「魔獸炫風」。

NBA賽季目前已火熱開打，這位戰勳彪炳的NBA巨星的加盟引發重大迴響，事實上還有幾位曾經的明星球員苦無新東家，包含「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、朗多（Rajon Rondo）和華克（Kemba Walker），以及本季在CBA過得不如意的林書豪，或許台灣職籃其他11隊都能考慮洽談，期待未來有機會能看到更多的NBA球星來台獻技。

Dwight Howard

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