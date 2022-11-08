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T1聯盟 ／哈沃德選擇來台而非CBA 初估薪資至少打對折

聯合新聞網／ 綜合報導
哈沃德選擇加盟台灣職籃T1，外界評估他肯定是自願大幅降薪。 歐洲新聞圖片社
哈沃德選擇加盟台灣職籃T1，外界評估他肯定是自願大幅降薪。 歐洲新聞圖片社

台灣職籃再次迎來NBA選秀狀元，這一次來台加盟桃園永豐雲豹的是曾經被譽為能夠但換詹姆斯詹姆斯（LeBron James）的男人，8次入選全明星3屆年度防守球員的「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）宣布加盟，儘管T1薪資上限為月薪2萬美元，但根據熟悉洋將行情人士透露，月薪沒有10萬美金是不可能迎來哈沃德的。

哈沃德在NBA賽場打滾多年更被視為準名人堂人選之一，生涯累計薪資已達2.47億美元，上季在湖人領的是老將底薪，年薪也達到264萬美金。

通常像是哈沃德這類頂級NBA球星，在NBA等不到合約後都會選擇前往CBA淘金，因為CBA的薪資條件遠比台灣的職業聯賽好上不少，因此他的選擇也讓不少人感到十分訝異。

此事也登上中國微博的熱搜，不少網友都十分好奇為什麼不去CBA，但CBA近年其實因疫情影響，目前還是閉門打比賽，球團收入驟減，不太有機會砸重本去爭取，另外目前賽場是沒觀眾的，也不需要刺激票房，因此來台灣打球也變成哈沃德個人的最佳去處，並且哈沃德也表示自己曾在2013年來台時就表示他會盡可能回來，繼續透過籃球散播愛。

薪資 美金 桃園 疫情

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