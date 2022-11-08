T1聯盟 ／哈沃德選擇來台而非CBA 初估薪資至少打對折
台灣職籃再次迎來NBA選秀狀元，這一次來台加盟桃園永豐雲豹的是曾經被譽為能夠但換詹姆斯詹姆斯（LeBron James）的男人，8次入選全明星3屆年度防守球員的「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）宣布加盟，儘管T1薪資上限為月薪2萬美元，但根據熟悉洋將行情人士透露，月薪沒有10萬美金是不可能迎來哈沃德的。
哈沃德在NBA賽場打滾多年更被視為準名人堂人選之一，生涯累計薪資已達2.47億美元，上季在湖人領的是老將底薪，年薪也達到264萬美金。
通常像是哈沃德這類頂級NBA球星，在NBA等不到合約後都會選擇前往CBA淘金，因為CBA的薪資條件遠比台灣的職業聯賽好上不少，因此他的選擇也讓不少人感到十分訝異。
此事也登上中國微博的熱搜，不少網友都十分好奇為什麼不去CBA，但CBA近年其實因疫情影響，目前還是閉門打比賽，球團收入驟減，不太有機會砸重本去爭取，另外目前賽場是沒觀眾的，也不需要刺激票房，因此來台灣打球也變成哈沃德個人的最佳去處，並且哈沃德也表示自己曾在2013年來台時就表示他會盡可能回來，繼續透過籃球散播愛。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言