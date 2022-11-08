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T1聯盟／為何不去CBA陸網友神回覆 哈沃德IG：早預告會來台
曾8次入選明星賽、3屆年度最佳防守球員的前NBA球星哈沃德（Dwight Howard）即將來台加盟T1職籃桃園雲豹，本人也在個人社群Instagram發文宣布此消息，並標註「迫不及待」、「帶著我的天賦到台灣」。
哈沃德在IG發布影片並寫道：「事情的發展很瘋狂，早在2013年我就告訴台灣，我會盡我所能地回來，這樣我就可以透過籃球散播愛，讓人們的臉上露出笑容，所以我在此宣布，將回到台灣代表桃園雲豹，讓台灣人親眼見證我打球的樣子，我已經準備好在一群愛我的人面前打我最愛的籃球，享受生活。」
哈沃德加盟雲豹的消息不僅為台灣籃壇投下震撼彈，也在稍早登上中國社群平台微博的熱搜榜，不少中國網友發問，「為什麼不來CBA（中國職籃）呢？」，其他網友則回應，「誰會想在園區隔離」、「CBA沒有觀眾」。
此項消息也在美國社群平台Reddit引發不小的討論，美國網友紛紛表示，「很驚訝沒有球隊（NBA）要他了」、「這對他有好處，他能在台灣吃美食」「台灣即將在18年後多出許多7呎長人」。
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