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籃球／大咖不只哈沃德一人 細數那些年旅台的NBA主力球員

聯合新聞網／ 綜合報導
哈沃德加盟雲豹隊。 美聯社
哈沃德加盟雲豹隊。 美聯社

T1職籃桃園永豐雲豹今日正式宣布，「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）重磅加盟，震撼台灣籃壇。事實上近年來台灣籃壇越來越多NBA選秀高順位的洋將加盟，像是2008年探花O.J.梅奧（O.J Mayo）、2009年榜眼塔比特（Hasheem Thabeet）、2013年狀元班尼特（Anthony Bennett）。

哈沃德是2004年NBA選秀狀元，曾8度入選明星賽、5次年度第一隊、3度拿下年度最佳防守球員，並在2009年以當家球星之姿率領魔術隊闖進總冠軍賽，2020年在湖人隊也擔任球隊要角，拿下生涯首座冠軍，此資歷其他洋將當然望塵莫及。

梅奧（O.J. Mayo）是第一個NBA前3順位加盟台灣籃壇的球員，生涯陸續效力灰熊、獨行俠、公鹿，出賽547場，場均可得13.8分、3.1籃板，不過在2016年因違反禁藥規定遭禁賽2年，2018年在波多黎各職籃復出後，也在該年加盟SBL達欣隊，隔年則轉戰當時還在ABL的富邦勇士。

前達欣洋將梅奧。 報系資料照
前達欣洋將梅奧。 報系資料照

塔比特則是2009年選秀榜眼，生涯在NBA出賽224場，只留下場均2.2分、2.7籃板的成績，與該年狀元葛里芬（Blake Griffin）相比黯然失色，被稱作「水貨榜眼」。他2020年加盟P聯盟新竹攻城獅，用招牌的防守能力，成為P聯盟元年「年度防守球員」。

前攻城獅洋將塔壁。 圖／PLG提供
前攻城獅洋將塔壁。 圖／PLG提供

P聯盟本季也有多名NBA選秀高順位球員，去年效力高雄鋼鐵人，今年轉戰攻城獅的2013年狀元班尼特，過去在NBA曾效力騎士、灰狼、暴龍和籃網，出賽151場，平均只有4.4分、3.1籃板，也被戲稱「水貨狀元」。

班尼特（右二）今年轉戰攻城獅。 圖／攻城獅提供
班尼特（右二）今年轉戰攻城獅。 圖／攻城獅提供

去年加盟新北國王的牧倫斯（Byron Mullens），今年與國王續約。他在2009年NBA選秀第24順位被獨行俠選中，隨後被交易至雷霆，陸續效力黃蜂、快艇和76人，效力黃蜂時的牧倫斯是主力輪換球員，生涯出賽189場比賽，留下7.4分4.2籃板的數據。

國王今年與洋將牧倫斯續約。 圖／國王提供
國王今年與洋將牧倫斯續約。 圖／國王提供

鋼鐵人則找來台灣球迷熟悉的鈦強（Terrence Jones），他在2012年第18順位被火箭選中，過去也與林書豪在火箭當過隊友，並擔任先發大前鋒，生涯出賽234場，繳出10.4分、5.7籃板，目前正在養傷，尚未登場。

鋼鐵人新洋將鈦強(右)。 法新社
鋼鐵人新洋將鈦強(右)。 法新社

至於哈沃德在雲豹隊的隊友戴維斯（Deyonta Davis）、威廉斯（Troy Williams），雖然前者在2016年31順位才被選中，後者甚至是落選球員，但也分別有107場和72場的出賽紀錄。

台灣職籃軍備競賽，擁有NBA資歷洋將已不是新鮮事，但找來入選過8次明星賽、生涯功勳足以入選名人堂的哈沃德絕對是史上頭一遭，或許未來只有林書豪返台打球的話題足堪比擬了！

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