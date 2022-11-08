T1 ／「魔獸」哈沃德降臨漢堡館 這裡看雲豹門票購買資訊！

台灣籃壇今早傳出重磅消息，曾在NBA八度入選明星賽，並在2020攜手詹姆斯（LeBron James）奪下NBA冠軍的2004選秀狀元「魔獸」哈沃德（Dwight Howard），新賽季將加盟T1聯盟桃園永豐雲豹投下震撼彈，外界稱找到「進場密碼」，不少籃球鐵粉已經迫不及待到場一賭這位準名人堂球星身手，而跟據雲上周豹發布的售票資訊，門票預計於11/10中午全面開賣。

上周雲豹開季冠名記者會先是宣布與永豐銀行達成冠名，另外新賽季主場也從原先中原大學遷移至可容納15000名觀眾的國立體育大學綜合體育館（漢堡館），這是為目前台灣可座人數最多的籃球館。

今天雲豹更是宣布哈沃德將在新球季於台灣亮相，引發眾球迷熱議要進場一賭「魔獸」風采，目前雲豹所規劃觀賽區域票價分別為680元「特A區」和350元「特種B區」，以及只要100元的「特種C區」，主場門票將在11/10中午開賣，想要進場的球迷可在雲豹社群所公布的kktix網站購買(。

購票網址>>>https://leopards.kktix.cc/events/c9367f25

除此之外，下賽季的雲豹主場還有多項創新設施，像是摩天輪、旋轉木馬等巨型「KID ZONE設施」，另外還有「包廂buffet區」可以提供全家一起看球的新鮮環境。