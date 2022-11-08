影／雲豹12日開哈沃德加盟記者會 19日主場開幕戰就亮相

桃園永豐雲豹職業籃球隊今天宣佈，邀請NBA巨星「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）加盟，正式成為雲豹一份子，總經理蘇翊傑表示，會邀請哈沃德加盟的主因，不但要將雲豹打造成為全台灣禁區最強球隊，歡迎大家來挑戰，更希望能幫助國內籃球水準往上提升，注入更強的熱情及共同創造更好的環境。

哈沃德今天早上也透過社群媒體，表達將來台加盟雲豹的消息，他說：「這次很高興能夠加入桃園雲豹，我已經迫不及待想和你們見面，我很期待見到我的隊友們，我們球場見。」

哈沃德本周抵台後將先休息，雲豹球團預計於12日正式為他召開加盟記者會，隨後展開調整與練球，不會隨球隊移動到台南參與客場比賽，19日下午4點半雲豹在國立體育大學體育館的主場首戰，哈沃德將會正式亮相。

「魔獸」哈沃德身高208公分、體重120公斤，是美國職籃NBA最佳中鋒，曾奪得5次籃板王、2次阻攻王，並拿下3次年度最佳防守球員，更是明星賽常客，在禁區威力仍不容小覷。

蘇翊傑表示，哈沃德加盟後，將與上一季T1聯盟阻攻王戴維斯（Deyonta Davis）組成最強禁區雙塔，也期待他能夠將經驗、觀念與技術，傳授給隊上年輕球員，並幫助球隊奪得今年總冠軍。