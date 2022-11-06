PLG／先傷林志傑再扭賴廷恩 勇士連勝小隱憂

挑戰PLG聯盟3連霸的台北富邦勇士隊，昨天開幕首戰「野獸」林志傑就撞到臉部退場，今天第2戰免戰，球隊仍在洋將辛特力42分領軍下以117：114力退高雄17直播鋼鐵人隊，收下開季2連勝。

林志傑昨天第三節末和前隊友郭少傑相撞，兩人臉部都雙雙見血。勇士總教練許晉哲透露，林志傑左眼附近的傷口長達4公分，共縫了8針，何時能歸隊現在還沒答案，「再觀察，開始有點腫，要看會不會影響到視力。」

不只開幕首戰就出現傷兵，勇士今天的先發後衛賴廷恩，開賽投進全場第一球，第一節初就拿7分，但還沒結束首節就扭到腳踝，許晉哲說：「廷恩中場有重新綁腳，有再上一下，還是不太行。」

勇士季前將林書緯交易到國王隊，今天再少了賴廷恩，一號位只剩昔日「南湖雙槍」簡廷兆和周桂羽，上季就被賦予控球任務的周桂羽也頂著決勝節壓力，以9分、5籃板、6助攻的全能表現助隊奪勝。

許晉哲提到，第二節有大量啟用年輕球員，但決勝關頭還是比較相信配合比較久的球員，像是蔡文誠、周桂羽和曾祥鈞等，也期待周桂羽可以愈打愈好，成為可以一號打到三號位的活棋。

周桂羽提到，上季已經有控球經驗，新球季不論教練指派打什麼位置，都會盡力去完成，「做好掌握球隊的進攻節奏和氣氛，不要因為場上是學長，不敢去講話或去指揮，有愈來愈好，慢慢去熟悉到這個位置，降低失誤，有自信的把球投進。」