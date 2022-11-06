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PLG／對鋼鐵人轟新高42分 辛特力透露關鍵

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
辛特力開季第2場比賽就推進個人例行賽單場最高分紀錄。圖／勇士隊提供
辛特力開季第2場比賽就推進個人例行賽單場最高分紀錄。圖／勇士隊提供

身為台北富邦勇士隊前兩季總冠軍賽MVP，辛特力新球季第2場比賽再展現飆分能力，今天面對高雄17直播鋼鐵人隊，首節就轟下平聯盟單節最高的21分，全場42分更寫下個人單場最高紀錄，連鋼鐵人代理總教練洪啟超都坦言「守不住」。

助勇士以117：114迎接開季2連勝，昨天休兵的辛特力分享說，昨天在場下看著隊友打出場好比賽，自己心情有些嫉妒、特別渴望上場，造就今天第一節的好表現，他笑說：「今天是很好的開始。」

辛特力首節就攻下21分，追平上季國王隊洋將麥卡洛締造的單節最高得分；他第二節雖僅拿3分，但下半場再拿18分，包括最後2秒的兩罰俱中，最終上場40分鐘，27投13中轟下42分，改寫個人最高得分。

辛特力最後2秒上罰球線時，勇士僅以1分領先，他說第2罰原本想故意不進，讓時間直接走完，沒想到卻還是進球，「這不是我最好的時刻，還好還是贏球了。」

原本辛特力單場最高得分是上季碰鋼鐵人的37分，今天推進新高又是碰港都代表，他笑說自己並非鋼鐵人「殺手」，畢竟作客鳳山時表現並非太好，「我就是試著贏球，這就是今天所做的。」

富邦勇士 國王

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