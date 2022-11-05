快訊

北市長辯論／「低頭看稿出戲」 網友點名28年前戰神：有人講得贏他？

北市長辯論／陳時中抗中保台1政見 黃珊珊：打臉蔡總統？

T1聯盟／胡瓏貿強攻27分 海神痛宰太陽勝場開胡

中央社／ 台北5日電
海神本土王牌胡瓏貿砍下全場最高的27分，率領T1衛冕軍新賽季開胡！ 截圖自T1聯盟官方粉絲團
海神本土王牌胡瓏貿砍下全場最高的27分，率領T1衛冕軍新賽季開胡！ 截圖自T1聯盟官方粉絲團

開季首戰三分準星盡失的高雄全家海神，今天外線火力回檔，加上本土王牌胡瓏貿砍下全場最高的27分，率領T1衛冕軍客場以99比77輕取上季亞軍台中太陽。

台灣運彩xT1聯盟今天上演上季總冠軍賽戲碼，由台中太陽在主場台灣體大體育館迎戰高雄全家海神，可惜太陽依舊沒能擺脫總冠軍賽落敗的陰霾，主場以20分之差吞下開季首敗。

本季首役海神客場出戰新北中信特攻，全隊手感冷冰冰，團隊三分命中率僅12.1%，最終慘敗收場。今天全隊火力復甦，團隊合力飆進14顆三分球，命中率也達41.2%，第4節開打胡瓏貿弧頂飆進三分球後，領先就已突破20分大關，順利在客場首勝開胡。

談到球隊的轉變和反彈，胡瓏貿表示，第1場比賽失利後，回去有做很多檢討，「上一場我們有很多失誤，籃板也沒鞏固，其實這就是不專注的行為。」他強調，過去一週他們彼此提醒心態要矯正，要專注，「這場比賽有收到不錯的效果。」

至於火力回溫的關鍵，胡瓏貿則解釋，其實當時空檔都有出來，只是沒能投進，這也是心態上的問題，他幽默地說：「過去一個禮拜教練也是不斷的心靈雞湯我們，告訴我們只要有空檔，就大膽地、有信心的出手。」

上季總冠軍賽第3戰，胡瓏貿的嘴巴撞上太陽洋將艾倫（Aaron Geramipoor）的頭，結果兩人都掛彩濺血，今天雙方球場上再次交鋒，胡瓏貿也和艾倫抱怨：「我的牙套就是為了你而做的。」

延伸閱讀

NBA／後場雙重奏休兵無礙 騎士輕取活塞笑納7連勝

T1聯盟／海神聯手桃猿推球員卡 胡瓏貿讚成品很震撼

T1聯盟／開幕戰對決曾文鼎 胡瓏貿：證明自己

米契爾騎士初登場轟33分 教頭：他打得很自在

相關新聞

PLG／勇士賽前領冠軍戒 林志傑喊話：目標就是3連霸

PLG開幕戰今天在台北和平籃球館舉行，地主台北富邦勇士也在賽前舉行冠軍戒指頒獎儀式，去年奪冠班底一一從領隊蔡承儒手中接下...

T1聯盟／胡瓏貿強攻27分 海神痛宰太陽勝場開胡

開季首戰三分準星盡失的高雄全家海神，今天外線火力回檔，加上本土王牌胡瓏貿砍下全場最高的27分，率領T1衛冕軍客場以99比...

T1聯盟／維護健全環境 獵鷹與台南地檢署推法治教育

國內職業運動發展越來越健全，T1聯盟台南台鋼獵鷹職業籃球隊也已展開第二年賽季，台南地檢署主動聯繫球團建立聯繫管道與防制合...

PLG／遠雄人壽跨界贊助國王 球隊開幕戰動員力挺

遠雄人壽致力推動台灣運動發展，連續三年支持世新女子籃球隊，並贊助大專排球聯賽（University Volleyball...

PLG／領航猿終止里維羅合約 另尋洋將頂替空缺

桃園璞園領航猿今天宣布，菲律賓籍後衛里維羅（Ricci Rivero）受腿部舊傷影響，無法正常參與球隊訓練，球團最終決定...

PLG／富邦勇士砸150萬升級主場 辛特力：最好的休息室之一

為了迎接明天登場的PLG新賽季開幕戰，將挑戰3連霸的台北富邦勇士隊斥資150萬元，重新裝修和平籃球館主隊休息室與VIP包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。